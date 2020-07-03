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Palmeiras repete testes para COVID-19 e faz treinos com bola e na areia

Elenco e funcionários passaram pela sexta bateria de exames para detecção do coronavírus em 11 dias e ocorreram trabalhos técnicos e físicos na quinta-feira na Academia de Futebol...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 22:25

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 22:25

Crédito: Gabriel Veron fez exercícios físicos utilizando máscara nesta quinta-feira (Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação
No segundo dia de treinamento liberado pelas autoridades de saúde, o Palmeiras realizou trabalhos com bola e, também, exercícios físicos, incluindo a utilização da caixa de areia. A quinta-feira ainda teve a sexta bateria de exames em 14 dias nos profissionais que frequentam a Academia de Futebol, incluindo jogadores, para detecção de coronavírus.
São cinco casos da doenças entre os 30 atletas do plantel, todos assintomáticos. Um dos contaminados foi descoberto no teste de segunda-feira e está afastado. Há duas semanas, outros três também tiveram a COVID-19, mas já estavam recuperados. Um jogador, contudo, não participou das avaliações físicas da semana passada por estar contaminado, mas se recuperou e tem trabalhado no centro de treinamento desde segunda-feira.

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