Palmeiras repete 2020 e começa temporada com número máximo de jogos em todas as competições

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, o Palmeiras garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista e encara o São Paulo em busca do bicampeonato estadual. A classificação faz com que o Verdão siga o desempenho de 2020 e dispute todos os jogos possíveis nesse início de temporada.A conquista da tríplice coroa fez com o Palmeiras disputasse o número máximo de jogos na temporada passada. Somando os números de todas as competições, incluindo a Flórida Cup, o alviverde entrou em campo em 79 oportunidades.Mesmo com a perda dos títulos da Recopa e Supercopa, em abril, o Palestra começou 2021 disputando todos os jogos possíveis. Com a classificação para a final do Paulistão, são 21 partidas já disputadas desde março, quando a equipe de Abel Ferreira entrou em campo pela primeira vez, de forma oficial, nesta temporada.
Neste momento, o Palmeiras já conta com mais 46 partidas confirmadas: duas pelo Paulistão (jogos de ida e volta da final), duas pela Copa do Brasil (ida e volta da terceira rodada), quatro pela Libertadores (confrontos restantes da fase de grupo e oitavas de final) e 38 pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de desempenho perfeito nas competições de mata-mata, mais 15 jogos serão disputados, totalizando um número de 86 confrontos até o final do ano. O máximo possível é de 101.
Antes de entrar em campo pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Verdão tem compromisso pela Libertadores diante do Defensa y Justicia, nesta terça (18), às 19h15, no Allianz Parque.