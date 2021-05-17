Palmeiras repete 2020 e começa temporada com número máximo de jogos em todas as competições

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, o Palmeiras garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista e encara o São Paulo em busca do bicampeonato estadual. A classificação faz com que o Verdão siga o desempenho de 2020 e dispute todos os jogos possíveis nesse início de temporada.​A conquista da tríplice coroa fez com o Palmeiras disputasse o número máximo de jogos na temporada passada. Somando os números de todas as competições, incluindo a Flórida Cup, o alviverde entrou em campo em 79 oportunidades.​Mesmo com a perda dos títulos da Recopa e Supercopa, em abril, o Palestra começou 2021 disputando todos os jogos possíveis. Com a classificação para a final do Paulistão, são 21 partidas já disputadas desde março, quando a equipe de Abel Ferreira entrou em campo pela primeira vez, de forma oficial, nesta temporada.