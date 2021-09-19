Palmeiras renova patrocínio com a Brahma

O Palmeiras anunciou, na última sexta-feira (17), a renovação do patrocínio com a Brahma. O novo vínculo tem a duração de dois anos e engloba ações no futebol masculino e feminino, além de ações envolvendo a torcida do Verdão.– A renovação da parceria com o Palmeiras engrandece ainda mais nossa relação com o clube e, principalmente, com os torcedores e as torcedoras. O palmeirense não esconde toda sua paixão pela equipe, e queremos valorizar cada vez mais essa relação, todas as histórias envolvidas, além de contá-las para o público. A história do Palmeiras é grandiosa e vamos seguir nessa trajetória ao lado do clube – disse Harry Racz, gerente regional de marketing da Cervejaria Ambev.Com o novo contrato, a marca fará ações nas redes sociais do Alviverde, visando um diálogo mais próximo com o torcedor.