Palmeiras renova contrato do meia-atacante Giovani até maio de 2024

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (01) a renovação de contrato da promessa Giovani. O meia-atacante, que tinha acordo até dezembro de 2023, assinou até o final de maio de 2024, limite permitido pela legislação para menores de idade, com uma ampliação do valor da multa rescisória. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2022, aniversário de 18 anos do jogador, um novo acordo mais longo pode ser construído.Promessa da geração 2004, Giovani já soma dez jogos pelo time profissional do Verdão, sendo seis vezes titular e com uma assistência. Jogador mais jovem inscrito pelo clube na atual edição da Libertadores, ele estreou na competição continental na derrota diante o Defensa y Justicia-ARG, por 4 a 3, no Allianz Parque.