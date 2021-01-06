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futebol

Palmeiras renova com Ottilia para a temporada de 2021 do feminino

Atacante entrou em campo 25 vezes e marcou três gols, sendo um contra o São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 17:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:30

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Em meio à reformulação no elenco feminino, o Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (06), a renovação contratual da atacante Ottilia para a temporada de 2021. – Estou muito feliz pela renovação de contrato. Vou me dedicar ao máximo para retribuir a confiança da diretoria, comissão técnica, das minhas companheiras e da torcida. Vamos dar o nosso melhor para que 2021 seja um ano especial para o Palmeiras dentro e fora dos gramados - afirmou a atacante ao site oficial do Verdão.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Que baile! Veja os memes do massacre do Palmeiras sobre o River Plate
Em 2020, a centroavante entrou em campo 25 vezes, contando o Campeonato Brasileiro e Paulista, e balançou as redes três vezes.
Junto de Ottilia, outras jogadoras tiveram o contrato renovado e, com isso, continuam no Palmeiras em 2021, sendo estas a meia Ary Borges, que se destacou no meio-campo alviverde na temporada passada, e a zagueira Thaís.

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