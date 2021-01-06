Palmeiras renova com Ottilia para a temporada de 2021 do feminino

Em meio à reformulação no elenco feminino, o Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (06), a renovação contratual da atacante Ottilia para a temporada de 2021. – Estou muito feliz pela renovação de contrato. Vou me dedicar ao máximo para retribuir a confiança da diretoria, comissão técnica, das minhas companheiras e da torcida. Vamos dar o nosso melhor para que 2021 seja um ano especial para o Palmeiras dentro e fora dos gramados - afirmou a atacante ao site oficial do Verdão.