Palmeiras relembra goleada histórica com 11 gols um dia antes de Dérbi

Sábado, dia 8 de agosto, é dia de decisão do Campeonato Paulista-2020 com Dérbi. No entanto, na história do Palmeiras, essa data também significa a memória da maior goleada já aplicada pelo clube, de forma oficial em competições: o 11 a 0 em cima do extinto Sport Club Internacional, de São Paulo, pelo estadual.

Em seu site e nas redes sociais, o Alviverde relembrou nesta sexta-feira a vitória histórica com o placar elástico, muito por conta de Heitor, que marcou seis vezes e é, até hoje, o jogador palmeirense com mais gols em uma mesma partida – o atacante é também o maior artilheiro do clube (315 gols, no total). Os outros tentos foram anotados por Ministro (dois), Ernesto Imparato (dois) e Caetano, sendo que, no primeiro tempo, já estava 8 a 0 para os donos da casa. Vale lembrar, é claro, que, naquela época, o Palmeiras ainda era Palestra Itália e havia acabado de adquirir o Parque Antarctica. A goleada foi uma das grandes marcas daquela equipe que, mais tarde, venceria seu primeiro Campeonato Paulista em cima do Paulistano, vindo de três troféus consecutivos na competição.