Palmeiras relembra goleada histórica com 11 gols um dia antes de Dérbi

Sábado, dia 8 de agosto, é dia de decisão do Campeonato Paulista-2020 com Dérbi. No entanto, na história do Palmeiras, essa data também significa a memória da maior goleada já aplicada pelo clube, de forma oficial em competições: o 11 a 0 em cima do extinto Sport Club Internacional, de São Paulo, pelo estadual.
Em seu site e nas redes sociais, o Alviverde relembrou nesta sexta-feira a vitória histórica com o placar elástico, muito por conta de Heitor, que marcou seis vezes e é, até hoje, o jogador palmeirense com mais gols em uma mesma partida – o atacante é também o maior artilheiro do clube (315 gols, no total). Os outros tentos foram anotados por Ministro (dois), Ernesto Imparato (dois) e Caetano, sendo que, no primeiro tempo, já estava 8 a 0 para os donos da casa. Vale lembrar, é claro, que, naquela época, o Palmeiras ainda era Palestra Itália e havia acabado de adquirir o Parque Antarctica. A goleada foi uma das grandes marcas daquela equipe que, mais tarde, venceria seu primeiro Campeonato Paulista em cima do Paulistano, vindo de três troféus consecutivos na competição.
Na goleada por 11 a 0, o Alviverde entrou em campo com: Primo; Bianco e Pedretti; Bertolini, Picagli e Mazzucchi; Caetano, Ministro, Heitor, Ernesto Imparato e Martinelli.
O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, sem torcida por conta da pandemia de coronavírus. Como o primeiro jogo foi 0 a 0, qualquer vitória simples garante o título para uma das equipes. Caso dê nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis.