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Palmeiras reforça ataque para a final da Copa do Brasil

Apesar da ausência de Breno Lopes, Verdão ganha duas novas opções para o setor ofensivo
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LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 12:00

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (28), pela partida de ida da final da Copa do Brasil. Para o confronto, o time contará com a presença de Wesley e Gabriel Veron, importantes peças do ataque, que foram desfalques durante a final da Libertadores e o Mundial.
>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
Wesley lesionou-se no início de novembro de 2020, quando vivia seu melhor momento com a camisa alviverde e ficou quase quatro meses afastado. O jogador realizou uma cirurgia no joelho e passou por um longo tratamento até poder retornar aos gramados, na última segunda-feira (22), contra o Atlético-GO.
Já Veron estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa que o atrapalhou na reta final da temporada. A Cria da Academia foi cortada da final da Libertadores horas antes da partida e voltou a ser relacionada, praticamente, um mês depois contra o Atlético-MG, na última quinta-feira (26).Ambos entraram em campo na última partida do Verdão para retomar o ritmo de jogo, visando ao duelo contra o Grêmio. Com os atacantes entre os relacionados, o Alviverde reforça seu poderio ofensivo nos jogos finais da extensa temporada de 2020.
Em comparação à final da Liberta e aos jogos do Mundial, o Palmeiras disputa a final da Copa do Brasil com mais alternativas para ao ataque e, principalmente, com mais opções de velocidade. Além dos dois jovens jogadores, a equipe conta com Rony como a principal referência de escape no setor ofensivo.Apesar dos dois reforços, o herói da conquista da América, Breno Lopes ficará de fora da decisão devido ao regulamento da competição. Tendo em vista que o torneio não permite a participação de um atleta por mais de um time e ele já havia jogado outras fases com a camisa do Juventude.
Com o ataque reforçado, o Maior Campeão Nacional dá início a busca por mais um título neste domingo (28), às 21h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

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