Palmeiras reencontra torcida para melhorar desempenho no Allianz Parque

A espera, enfim, acabou. Neste sábado (9), o Palmeiras volta a reencontrar com a torcida na partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h (horário de Brasília). Serão 30% da capacidade total do estádio, mas que podem fazer a diferença em um ano de tropeços em casa.Em 2021, o Verdão entrou em campo no estádio em 34 oportunidades. Foram 17 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 57,8% de aproveitamento. Esse é o desempenho mais baixo do time desde o retorno para casa, contando anos cheios a partir de 2015. No temporada de estreia foram somente duas partidas com um empate e uma derrota, entre novembro e dezembro de 2014.Curiosamente, o atual ano é o com mais reveses no Allianz Parque e vem logo na sequência da temporada passada, quando foram somente duas derrotas. Com Vanderlei Luxemburgo, Andrey Lopes e Abel Ferreira o aproveitamento foi de 75,30%, próximo do melhor desempenho no Allianz, em 2017: 75,70%.