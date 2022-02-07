Palmeiras reencontra o Al-Ahly! Veja o desempenho de brasileiros contra africanos em Mundiais de Clubes

O Palmeiras reencontra o Al-Ahly nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. No ano passado, o Verdão enfrentou os egípcios na disputa do terceiro e melancólico lugar do torneio, mas o duelo terminou empatado por 0 a 0 e o Palestra foi derrotado nas cobranças de pênaltis.Apesar do favoritismo que há sobre a equipe de Abel Ferreira, o Palmeiras deve entrar com atenção máxima na partida. Principalmente quando se observa o desempenho medíocre que as equipes brasileiras vêm tendo diante de clubes africanos em Mundiais de Clubes. Ao todo, cinco partidas foram disputadas com apenas duas vitórias e chocantes duas derrotas e um empate.

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Desde 2005, o Mundial de Clubes, que é organizado pela Fifa, passou a contemplar não somente os campeões da América do Sul e Europa, mas também da África, Ásia, América do Norte-Central e Oceania. E em 2006, a história do Brasil se cruzou com a da África neste torneio.

INTERNACIONAL X AL-AHLYO Internacional, comandado por Abel Braga e que viria a ser campeão da competição em cima do Barcelona com gol de Adriano Gabiru, encarou o Al Ahly na semifinal do Mundial. Na ocasião, o clube do Rio Grande do Sul venceu por 2 a 1 com gols de Alexandre Pato e Luiz Adriano, que há poucos meses fazia parte do elenco palmeirense.

INTERNACIONAL X MAZEMBENo entanto, em 2010, o mesmo Colorado sofreu um dos maiores vexames da história da entidade. Na semifinal da competição, a equipe foi derrotada para o Mazembe, do Congo, por 2 a 0. O resultado é motivo de piada até os tempos atuais para os rivais e para a própria equipe africana.

CORINTHIANS X AL-AHLYJá em 2012, o Corinthians, que também viria a ser campeão em cima do Chelsea, encontrou o Al-Ahly na semifinal, assim como o Internacional seis anos antes. É lógico que nós sabemos do resultado em que o Timão venceu o duelo, mas pelo placar mínimo de 1 a 0 com gol de Paolo Guerrero.

ATLÉTICO-MG X RAJA CASABLANCANo ano seguinte, o Atlético-MG foi quem decepcionou seus torcedores. Jogando contra o Raja Casablanca, do Marrocos, que participou do Mundial de Clubes como representante do país-sede, e não como campeão africano, o Galo sofreu uma dura derrota por 3 a 1 e nem o gol de Ronaldinho Gaúcho serviu para aliviar o coração dos torcedores.

PALMEIRAS X AL-AHLYJá o último encontro entre brasileiros e africanos aconteceu justamente no ano passado entre Palmeiras e Al-Ahly. Após ambas as equipes terem sido derrotadas em suas semifinais, a partida encerrou empata por 0 a 0, mas os egípcios se deram melhor na disputa de pênaltis e terminam com a 3ª colocação.

Com isso, é possível ver o copo cheio da situação, mas também o copo vazio. No cheio, o torcedor palmeirense pode ficar mais sossegado pelo fato do Al-Ahly nunca ter derrotado nenhum brasileiro nos 120 minutos de jogo. No entanto, o desempenho das equipes nacionais contra africanos explicitam que tudo pode acontecer e que o favoritismo não entra no campo de jogo.