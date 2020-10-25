Palmeiras reencontra Atlético-GO novamente com técnico interino

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entra em campo neste domingo (25), para encarar o Atlético-GO, em jogo válido pela décima oitava rodada do Brasileirão de 2020. Se depender do retrospecto recente, o torcedor alviverde pode se animar com um possível fim de um incômodo jejum de vitórias do clube na competição, que já dura quatro rodadas.

A última vez que o Verdão visitou o Dragão em Goiânia, em 2017, a torcida alviverde fez a festa na vitória por 3 a 1, com gols de Willian, Moisés e Dudu. Apesar de não balançar as redes naquela tarde de domingo, o atacante Keno foi o nome do jogo, com três grandes assistências para os gols que definiram o triunfo alviverde.

Assim como no duelo de hoje, naquela ocasião o Palmeiras também era comandado por um técnico interino. Alberto Valentim assumia o time três dias depois de Cuca ter sido demitido, após um empate em 2 a 2 diante do Bahia, no Pacaembu. Valentim ficou no comando do alviverde até o final da temporada, quando a diretoria resolver trazer Roger Machado para o comando técnico da equipe.Desta vez, Andrey Lopes comanda o alviverde pela quarta vez na história, buscando a sua primeira vitória no Brasileirão deste ano. Apesar de ter um bom retrospecto no banco do Palmeiras, ‘Cebola’ sabe que sua passagem como interino deve ser passageira, assim como foi no final de 2019.

O Palmeiras não perde para o Atlético-GO desde 2012. De lá pra cá, foram quatro jogos e quatro vitórias alviverdes. O retrospecto geral também é favorável ao Verdão: em 14 jogos, foram sete vitórias, um empate, e seis derrotas, com 20 gols marcados e 18 gols sofridos.

Atlético-GO x Palmeiras começa às 16h (horário de Brasília) deste domingo (25), e será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para os estados de AL, GO, PA e SP) e Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).