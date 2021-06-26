Palmeiras recusa proposta dos Estados Unidos por atacante Rony

Há pouco mais de vinte dias, o Palmeiras recusou uma oferta de U$ 15 milhões (pouco mais de R$ 75 milhões, na cotação daquele momento) pelo atacante Rony, feita pelo Atlanta United FC, dos Estados Unidos. A intenção do clube norte-americano era contar com o camisa 7 por cinco temporadas, colaborando com o projeto de vencer a MLS. O Verdão, no entanto, preferiu manter o grande nome do clube na conquista da Libertadores.A renovação com Rony, já assinada com o Verdão, aconteceu próxima à época da oferta, mas não guarda relação exata, afinal, já era plano do clube valorizar o atleta e se precaver com o natural assédio do exterior. Com 36% de melhoria em seus vencimentos, o atacante aumentou, também, o tempo de vínculo em um ano – agora até 2025.