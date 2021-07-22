Palmeiras recusa proposta do Seattle Sounders, da MLS, por Wesley

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recusou a oferta do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, pelo atacante Wesley. O clube da MLS chegou a subir a proposta, mas a diretoria do Verdão descartou liberar o jogador de 22 anos. A informação foi publicada pelo 'ge'.

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Os valores inicialmente foram de US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões), mas depois subiram para US$ 6,5 milhões (R$ 33,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos.

A diretoria não descarta futuras negociações, mas trabalha para valorizar principalmente as Crias da Academia em alta no clube. Embora entenda que seja necessário realizar vendas, os jovens não deixarão o clube por ofertas consideradas baixas.

Veja a tabela completa do BrasileirãoFormado na base do Palmeiras, Wesley é peça importante da equipe de Abel Ferreira na temporada. Em 2021, ele soma 29 partidas e três gols marcados. Integrado ao elenco profissional no início de 2020, o atacante tem 56 jogos e oito gols pelo Verdão.