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futebol

Palmeiras recusa proposta do Seattle Sounders, da MLS, por Wesley

Clube dos Estados Unidos chegou a subir a oferta, mas não seduziu a diretoria do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:30

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras recusou a oferta do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, pelo atacante Wesley. O clube da MLS chegou a subir a proposta, mas a diretoria do Verdão descartou liberar o jogador de 22 anos. A informação foi publicada pelo 'ge'.
Nenê chegou aos 40 anos! Veja um time apenas com jogadores “quarentões”
Os valores inicialmente foram de US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões), mas depois subiram para US$ 6,5 milhões (R$ 33,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos.
A diretoria não descarta futuras negociações, mas trabalha para valorizar principalmente as Crias da Academia em alta no clube. Embora entenda que seja necessário realizar vendas, os jovens não deixarão o clube por ofertas consideradas baixas.
Veja a tabela completa do BrasileirãoFormado na base do Palmeiras, Wesley é peça importante da equipe de Abel Ferreira na temporada. Em 2021, ele soma 29 partidas e três gols marcados. Integrado ao elenco profissional no início de 2020, o atacante tem 56 jogos e oito gols pelo Verdão.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

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