Palmeiras recusa oferta do Ajax por Giovani; ideia é manter o jovem

O desempenho do Palmeiras na Copinha segue dando o que falar depois do título conquistado na última terça-feira. Da mesma forma, as individualidades dos jogadores vão chamando a atenção, entre elas a do atacante Giovani que, como revelou o LANCE!, recebeu um proposta do Ajax. No entanto, conforme noticiou o ge e confirmou a reportagem, o Verdão recusou a negociação. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira a duração dos contratos dos jogadores do Palmeiras na Copinha

Segundo apuração do L!, a diretoria palmeirense recebeu a sinalização de que o clube holandês estaria interessado em oferecer 12 milhões de euros (R$ 72,6 milhões) pela joia da base. O valor, no entanto, não agradou. Tanto é que Leila Pereira, em conversa com seus aliados, garantiu que Giovani somente sairá pelo pagamento da multa rescisória: 60 milhões de euros (R$ 363 milhões).

A postura é uma forma de comunicar ao mercado duas coisas: que o valor tratado é bem abaixo do que o Palmeiras espera e que o clube não pretende se desfazer do jogador por um valor tão abaixo do que seu potencial promete. Por isso, a diretoria recusou a oferta do Ajax para esse primeiro momento. O atacante acabou de renovar contrato com o Alviverde até dezembro de 2026.

Embora saiba que o futuro do garoto será no continente europeu, a ideia é manter Giovani para jogar no elenco profissional com mais frequência e, assim, valorizar ainda mais seus direitos econômicos com o que mostrar em campo. Vale lembrar que ele tem apenas 18 anos, completados no dia 1º de janeiro.

Giovani deve ser um dos jogadores da base aproveitados por Abel Ferreira nesta temporada, principalmente pelo que já fez em 2021, quando foi destaque dos três jogos do Verdão na reta final do Brasileirão, marcando um gol contra o Cuiabá. Antes disso, ele já havia feito bons jogos pelo Paulistão-2021, inclusive com uma assistência. Agora, mais maduro, deve ganhar mais oportunidades.