Palmeiras recusa nova investida do Ajax por Giovani e vê janela fechar sem perder jogadores

A diretoria do Palmeiras resistiu, manteve a palavra de que não venderia nenhuma peça do atual elenco antes do Mundial de Clubes e recusou todas as ofertas recebidas por seus atletas, vendo a janela de transferências europeias fechar nesta segunda-feira (31) sem perder ninguém considerado fundamental para os planos do técnico Abel Ferreira.A sondagem mais forte foi a do Ajax, da Holanda, sobre o meia Giovani, um dos destaques da inédita conquista da Copa São Paulo de juniores.

Na última semana, o negócio estava encaminhado entre o clube europeu e o estafe do atleta. Uma oferta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 71,5 mi) foi feita ao Verdão. E acabou recusada.

Segundo o LANCE! apurou, neste último dia de janela o Ajax voltou à carga. Logo pela manhã representantes dos holandeses aumentaram a proposta para 16 milhões de euros (aproximadamente R$ 95,3 mi). E de novo o time alviverde recusou. É o mesmo valor pelo qual conseguiram comprar os direitos do ponta Anthony junto ao rival São Paulo.

À reportagem, pessoas de dentro do clube apontaram que o Palmeiras tem planos ambiciosos para Giovani. Ele deve integrar o elenco profissional após a disputa do Mundial de Clubes.O próprio Abel, que recentemente disse publicamente que as revelações da Copinha não teriam espaço de imediato entre os titulares, teria conversado pessoalmente com Giovani elogiando suas características. Por conta disso o atleta aceitou a recusa do Verdão em liberá-lo. E topou até mesmo aceitou renovar o contrato até o final de 2026 com multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 387 mi).

No final do ano passado, o Verdão já havia recusado uma oferta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 47,7 mi) do grupo City pelo jogador, que seria usado inicialmente em uma das equipes do conglomerado visando um dia chegar no Manchester City, da Inglaterra.

O Palmeiras aposta no sucesso de Giovani e topa negócio na próxima janela de transferências com um clube do segundo escalão europeu, segundo apurou o L!, desde que mantenha parte dos direitos federativos para lucrar na revenda. A situação foi explicada aos holandeses.

A postura do Verdão com Giovani não significa que não haverá saídas. O L! levantou que o clube não renovará o contrato do lateral-direito Lucas Sena, que acabou nesta terça. O jogador, reserva na Copinha, estoura a idade limite para competições de base e não há espaço no plantel profissional. O titular da posição, Garcia, deve ser promovido por Abel.

A comissão técnica também definiu que emprestará o volante Pedro Bicalho, também fora dos planos do comandante português, para que ganhe experiência em outro time.TABELA

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!