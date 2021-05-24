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Palmeiras recebe recusa em primeira tentativa de renovação, mas segue negociando com Rony

A diretoria alviverde continua tentando acertar os detalhes com o estafe do camisa 7 para selar a extensão do vínculo
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LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 15:15

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Uma primeira proposta de renovação até 2025 foi enviada pela diretoria do Palmeiras ao estafe de Rony, contudo, foi recusada. A informação da divergência nas tratativas foi primeiramente noticiada pela ESPN e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE! nesta segunda-feira (24).>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, só cria uma chance e perde decisão do Paulista>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Os detalhes que envolvem este entrave momentâneo das negociações ainda não foram revelados e as partes seguem conversando para tentar chegar a um acordo comum em breve. Afinal, o Alviverde pensa que, além de o camisa 7 ser fundamental para a equipe atualmente, ele merece um projeto ambicioso e de longo prazo.
Rony já possui contrato até 2024, porém o Palmeiras entende ser importante estendê-lo e adaptá-lo para valorizar o atleta. Nesse sentido, o Verdão pretende aumentar o salário e a multa rescisória para estar mais preparado em caso de investidas do exterior, que devem ocorrer devido à grande fase que o jogador vive.Em abril, surgiram rumores de que o Ajax estaria interessado pelo atacante, mas nenhuma proposta foi formalizada. Mesmo com a possível extensão do vínculo, uma venda para a Europa não está descartada internamente, caso surja alguma oferta muito vantajosa tanto para o Verdão quanto para o profissional.
Recentemente, Abel Ferreira cobrou a diretoria palmeirense em relação à permanência do camisa 7, uma vez que o Palmeiras só fez uma contratação nesta temporada: Danilo Barbosa.
– Espero que a diretoria do Palmeiras não venda o Rony. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia também – afirmou.
De contrato renovado ou não, Rony deve ir a campo nesta quinta-feira (27) às 19h (horário oficial de Brasília) contra o Universitario-PER, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2021. Já classificado na primeira colocação do Grupo A, o Verdão briga apenas para melhorar sua campanha na classificação geral.

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