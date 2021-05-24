Palmeiras recebe recusa em primeira tentativa de renovação, mas segue negociando com Rony

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma primeira proposta de renovação até 2025 foi enviada pela diretoria do Palmeiras ao estafe de Rony, contudo, foi recusada. A informação da divergência nas tratativas foi primeiramente noticiada pela ESPN e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE! nesta segunda-feira (24).>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, só cria uma chance e perde decisão do Paulista>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Os detalhes que envolvem este entrave momentâneo das negociações ainda não foram revelados e as partes seguem conversando para tentar chegar a um acordo comum em breve. Afinal, o Alviverde pensa que, além de o camisa 7 ser fundamental para a equipe atualmente, ele merece um projeto ambicioso e de longo prazo.

Rony já possui contrato até 2024, porém o Palmeiras entende ser importante estendê-lo e adaptá-lo para valorizar o atleta. Nesse sentido, o Verdão pretende aumentar o salário e a multa rescisória para estar mais preparado em caso de investidas do exterior, que devem ocorrer devido à grande fase que o jogador vive.Em abril, surgiram rumores de que o Ajax estaria interessado pelo atacante, mas nenhuma proposta foi formalizada. Mesmo com a possível extensão do vínculo, uma venda para a Europa não está descartada internamente, caso surja alguma oferta muito vantajosa tanto para o Verdão quanto para o profissional.

Recentemente, Abel Ferreira cobrou a diretoria palmeirense em relação à permanência do camisa 7, uma vez que o Palmeiras só fez uma contratação nesta temporada: Danilo Barbosa.

– Espero que a diretoria do Palmeiras não venda o Rony. Já que ninguém entra, espero que ninguém saia também – afirmou.