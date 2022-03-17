Palmeiras quer liberar Patrick de Paula para o Botafogo somente após o fim do Paulistão

A gestão Leila Pereira aguarda apenas a definição de quando aceitará liberar o volante Patrick de Paula para que ele seja anunciado oficialmente como reforço do Botafogo. O LANCE! apurou que o Palmeiras tem como objetivo aguardar o fim do Campeonato Paulista para definir de vez a negociação. Mas sabe que o Glorioso tem pressa.Na avaliação do Verdão, é preferível manter o atleta no elenco em meio ao grande número de desfalques que a equipe terá na fase final do Estadual. O clube já está classificado para as quartas de final e não contará com Kusevic, Gustavo Gomez, Piquerez e Weverton, convocados por suas seleções para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Botafogo e Palmeiras negociam os últimos detalhes da transferência, que é vista com otimismo por todos os lados envolvidos. No momento, os valores envolvem 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. Está previsto, também, gatilho para compra futura de mais 20% a 3,5 milhões de euros (quase R$ 19,6 milhões).

Na parte burocrática, o Palmeiras espera valorização do jogador para lucrar em venda futura, e amarra exatamente essas questões no contrato. O Botafogo aguarda esses ajustes para combinar o pagamento e passar então para o contrato de trabalho e direito de imagem com o atleta.

Apesar da divergência, quem participa do negócio acredita em um desfecho positivo já nesta sexta-feira (18). Por precaução, Patrick de Paula foi cortado da lista de relacionados do Verdão para o clássico de logo mais contra o Corinthians, pelo Paulistão. O jogador se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo nesta semana e havia voltado a treinar com o restante do elenco.

O L! apurou que o interesse alvinegro foi declarado após o jogador de 22 anos ser colocado em uma lista de jogadores negociáveis que seriam cedidos ao rival Flamengo no sonho para contratar o centroavante Pedro. Com o rótulo de negociável dado pela diretoria Verdão, representantes do clube carioca buscaram o diretor de futebol Anderson Barros, que tem trânsito na equipe, para tentar a contratação.

A saída do volante era esperada. De volta aos treinos na segunda-feira (15) após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, o camisa 5 caiu em desgraça, carioca e revelado na Taça das Favelas, tradicional torneio amador do Rio de Janeiro (RJ), ficando de fora da lista de inscritos do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana.

O negócio proposto pelo Glorioso atende as expectativas da gestão Leila, afinal o Palmeiras continuaria com uma porcentagem do jogador e ganharia em caso de uma futura negociação. Patrick renovou contrato até 2025 no início deste ano e está avaliado em cerca de 16 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), segundo sites especializados.

Ao todo, Patrick tem 103 jogos pelo Alviverde e nove gols marcados desde que foi promovido das categorias de base por Vanderlei Luxemburgo, em 2020. O protagonismo com o antigo treinador, contudo, acabou com a chegada de Abel Ferreira. O português sempre enfatizou que via falta de empenho não só em seu camisa 5, mas também em Gabriel Menino, promovido da base junto com ele e que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.

Durante a pandemia e as regras sanitárias de isolamento, Patrick chegou a ser flagrado por torcedores em uma casa noturna, sendo afastado do plantel principal por cerca de um mês.

Na volta, o camisa 5 chegou a ter boas atuações na Copa Libertadores, mas neste ano novamente Abel deixou claro sua opinião sobre o comprometimento de alguns atletas do elenco.

- Os mais jovens podem perceber que tem que haver cada vez menos brincadeira e cada vez mais seriedade, e perceberem que em todos os jogos estamos a ser avaliados: os treinadores, os jogadores - disse o português, após o empate com o São Bernardo pelo Paulistão, quando usou uma escalação alternativa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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