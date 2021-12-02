Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras quer definir permanência de Abel Ferreira antes de acertar futuro de Felipe Melo e Jaílson
futebol

Palmeiras quer definir permanência de Abel Ferreira antes de acertar futuro de Felipe Melo e Jaílson

Decisão ficará nas mãos de Leila Pereira, que assume o clube no próximo dia 15 de dezembro
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 09:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 09:00

De olho no Mundial de Clubes, que será disputada em fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos, o Palmeiras ainda não tem certezas sobre a permanência de Abel Ferreira para a próxima temporada, ainda que o treinador tenha contrato até dezembro do ano que vem.
Com as situações de Felipe Melo e Jaílson pendentes, o Alviverde quer resolver a situação do técnico antes de discutir as renovações com os jogadores, segundo informação do portal “Goal.com”.
Tanto o volante como o goleiro tem contrato válido até o dia 31 de dezembro deste ano e ainda não sabem se seguirão no clube para a próxima temporada. A decisão sobre a continuidade ou não dos dois atletas deve ser tomada por Leila Pereira, já que o mandato de Maurício Galiotte termina no próximo dia 15 de dezembro e a empresária assumirá o posto a partir de então.A permanência de Abel para 2022 é um desejo da próxima presidente do Verdão, que deve se reunir com o técnico nos próximos dias para assegurar a continuidade do trabalho. Apesar disso, o português deixou claro, logo após a conquista da Libertadores, que ainda irá refletir, junto a sua família, sobre seu futuro.
A mandatária quer definir a situação de Abel Ferreira antes de discutir assuntos referente ao elenco, que serão tratados juntamente com o português o bicampeão da Libertadores. Após o triunfo continental, Felipe Melo e Jaílson, que integram a parte do elenco que já está de férias, ainda não foram procurados pela atual diretoria para tratar sobre a renovação.
As incertezas sobre a extensão contratual dos dois atletas também passa por membros da atual gestão, já que também não há certezas sobre a continuidade do diretor de futebol Anderson Barros para 2022, mesmo que a possibilidade da permanência tenha aumentado após o tricampeonato sul-americano.
Crédito: Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados