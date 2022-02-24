Palmeiras publica nota de repúdio por declarações do apresentador Neto para a mãe de Abel; entenda o caso

O Palmeiras se manifestou na tarde desta quinta-feira em relação às declarações do apresentador Neto contra a mãe do técnico Abel Ferreira. Por meio de nota oficial, o clube repudiou as falas do ex-jogador, que usou seu programa para "citar pejorativamente um familiar do treinador", segundo diz o texto publicado pelo Verdão. O episódio revoltou os torcedores palmeirenses.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Durante a apresentação de seu programa, o "Donos da Bola", na Band, Neto comentou um trecho da entrevista coletiva de Abel após o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, pela Recopa Sul-Americana. Nas aspas em questão, o comandante alviverde falou dos jornalistas que comentam sem ter curso de treinador ou algo do tipo, conforme está na transcrição abaixo:

- Fico contente quando jornalistas entendem o jogo jogado. O jogo falado até meu pai e minha mãe falam. O jogo jogado só quem realmente estuda. Não fiz curso de jornalismo, não falo de jornalista. Mas jornalistas falam de treinadores sem o curso de treinador - disse Abel.

A declaração do português revoltou o apresentador da Band, que acabou envolvendo até a mãe de Abel, inclusive fazendo gestos considerados inapropriados por torcedores do Palmeiras. Confira o que disse o ex-jogador:

- O que sua mãe sabe fazer? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho? A minha mãe tem os peitos desse tamanho, deu mamá para mim até os cinco anos. A minha mãe sabe de futebol, a sua mãe talvez não saiba. Quando ele coloca a mãe no meio eu já fico bravo. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mãe não seria. Você acha que é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você está indo embora e você sempre coloca a culpa na imprensa, nos jornalistas - disse o apresentador durante o programa. Algumas horas depois do ocorrido, o Palmeiras se manifestou de forma contundente contra as falas de Neto em um programa de enorme alcance. Para o clube, as falas foram um mau exemplo para a sociedade. Além disso, o Verdão prestou solidariedade ao treinador e ao povo português pelas ofensas.

Confira a nota oficial do Palmeiras:

"Na ânsia de criticar o Palmeiras e assuntos que envolvem o #MaiorCampeãoDoBrasil, o ex-jogador que tem o privilégio de ancorar um programa em TV aberta citou pejorativamente um familiar do nosso treinador, atentando de forma rasteira contra quem nem sequer está no futebol.

Lamentamos profundamente a falta de educação do apresentador, o mau exemplo para a sociedade, sobretudo o público jovem, e o desperdício de um espaço nobre em uma concessão pública.

Repudiamos veementemente o ocorrido e prestamos solidariedade ao nosso comandante, orgulho do Palmeiras e de Portugal".