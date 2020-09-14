Palmeiras prepara logística especial para encarar altitude de La Paz

Crédito: Elenco embarcou na noite desde domingo e entra em campo na quarta-feira (Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras já está na capital boliviana para se preparar para a volta do clube na Copa Libertadores de 2020, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília). Pensando na adaptação do elenco com a altitude de La Paz, o Verdão montou uma logística especial para o terceiro jogo na competição continental.Após o empate por 2 a 2 com o Sport, no Allianz Parque, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre a decisão da comissão técnica de realizar dois treinamentos na Bolívia, e sobre como o clube se prepara para enfrentar os mais de 3.600 metros de altura.

- Temos que ficar mais tempo na altitude, porque tem muitas diferenças lá, dor de cabeça, náusea, você dá um pique e parece que vai morrer, então vai ser uma adaptação às surpresas da altitude para inibir as consequências. Talvez a gente consiga tirar algumas situações, mas não todas, em só dois dias - afirmou o técnico palmeirense.Sem Felipe Melo, poupado da desgastante viagem, o Verdão tenta a terceira vitória na competição. Luxemburgo também falou sobre como o time alviverde mudou durante essa pausa de mais de seis meses da Libertadores.

- Perdemos o Dudu, um jogador que já estava totalmente adaptado ao clube. Estamos remontando a equipe, tentando encontrar um novo jeito de jogar. Antes da pandemia, nós jogávamos de uma forma, agora a equipe joga de outra forma, consegui encaixar o Lucas Lima ali mais na direita, ele está muito bem, e é isso que temos que levar pra Bolívia. É um jogo diferente - completou.