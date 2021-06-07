Palmeiras pode ter Weverton, atualmente com a Seleção Brasileira, contra o CRB

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras vem tendo que manejar seu elenco para se adaptar em relação aos desfalques por lesões e convocações. A boa notícia para o torcedor é que, muito provavelmente, o Verdão poderá contar com Weverton para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal ‘ge’.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Convocado para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, o goleiro já desfalcou o Alviverde em duas partidas até o momento e pode ficar de fora do time por ainda mais tempo. Isto porque, devido às recorrentes convocações, Weverton é cotado para estar na lista da Copa América e/ou até mesmo na dos Jogos Olímpicos.

O torneio continental, que acontecerá no Brasil, tem data de início para o dia 13 de junho e a divulgação dos selecionados para representar a Amarelinha ocorrerá já nesta quarta-feira (9). Entretanto, a apresentação dos jogadores está marcada apenas para a sexta-feira (11).

Sendo assim, o clube trata como possível a presença do arqueiro no duelo desta quarta, já que os atletas serão liberados da Seleção logo depois duelo contra o Paraguai, que acontece nesta terça-feira (8). Por ser reserva de Alisson, Weverton não sofrerá o desgaste físico do jogo e, portanto, deve ficar à disposição de Abel Ferreira desde que retorne de Assunção a São Paulo em tempo hábil.Em relação aos demais convocados do Palmeiras ainda não há uma confirmação de se será montada uma logística para “resgatá-los”. Gustavo Gómez, que também estará no Paraguai, pode ter a volta facilitada, porém, como é titular da seleção, não deve ter condições físicas de começar em campo pelo Verdão.

Já Matías Viña tem menos chances de retornar a tempo do jogo da Copa do Brasil e o clube não deve se desdobrar para isso. O uruguaio estará na Venezuela com a Celeste e também deve ser titular na terça. Por último, Gabriel Menino, sem possibilidades de chegar no dia do jogo, voltará somente na quinta-feira (10) pela manhã.