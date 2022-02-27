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Palmeiras pode se aproximar de pontuação que lhe garantiu vaga nas duas últimas edições do Paulistão

Verdão está no grupo mais complicado do estadual deste ano e busca evitar os vacilos na briga por classificação. Se vencer a Inter de Limeira, fica bem perto de encaminhar vaga...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 06:00
O Palmeiras segue invicto e com a melhor campanha em termos de aproveitamento do Paulistão-2022 até aqui, mas sabe que qualquer tropeço no complicado Grupo C pode custar a classificação para o mata-mata. Por isso as contas já estão sendo feitas para buscar uma pontuação alvo por essa vaga. Se vencer a Inter de Limeira, o número pode ficar bem próximo do ideal.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Atualmente, o Verdão soma 16 pontos em seis partidas disputadas, tendo perdido apenas dois em empate com o São Bernardo, fora de casa. Mirassol, Ituano e Botafogo-SP, concorrentes na chave, caminham sempre bem próximos, apesar de terem jogos a mais. Como as últimas quatro rodadas alviverdes são contra os outros candidatos ao título (São Paulo, Santos, Corinthians e Red Bull Bragantino), os resultados ruins podem ser fatais.
Mesmo que neste formato de competição, em que os times enfrentam apenas quem está nos outros grupos, seja complicado de projetar as pontuações de "corte" para passar para a próxima fase, é possível pelo menos observar com quantos pontos o próprio Palmeiras garantiu classificação desde 2017, quando teve início esse método de disputa do Paulistão com 16 clubes em 4 grupos.A pontuação mínima com a qual o Verdão se garantiu no mata-mata foi 21 pontos, justamente em 2021, quando o time de Abel Ferreira não dependia apenas de si para se classificar. Além de vencer a Ponte Preta, foi preciso torcer para o Corinthians vencer o Novorizontino. E assim veio a vaga nas quartas, mas com a segunda posição no grupo, atrás do Red Bull Bragantino.
Em 2020, em torneio que foi interrompido pela pandemia de Covid-19, o Alviverde somou 22 pontos e ficou na primeira posição de um grupo bem complicado como tem sido neste ano e como foi em 2021. Se pegarmos esse parâmetro de uma chave equilibrada com pontuações próximas entre os concorrentes, veremos que o Palmeiras não está longe das quartas em 2022.
Se vencer a Inter de Limeira, neste domingo, fora de casa, o Verdão irá a 19 pontos e seguirá como líder do Grupo C. Caso as pontuações de 2021 e 2020 sejam um padrão confiável para chaves tão difíceis, os palmeirenses precisariam de apenas uma vitória nos próximos cinco jogos para ter uma quantidade de pontos "tranquila" para se garantir no mata-mata, mesmo com a maratona de "clássicos" nas últimas quatro rodadas da fase de grupos.
Antes dessa sequência dura, o Alviverde ainda teria um duelo com o Guarani, no Allianz Parque, para tentar chegar na pontuação máxima de 22 pontos nesse período "pré-clássicos", que se inicia contra o São Paulo, no Morumbi. A ideia é chegar lá no dia 10 de março com uma "gordura" suficiente para encarar os jogos desse nível, nos quais a derrota não é uma "zebra" como nos outros.
Pontuação do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão desde 2017:
2017 - 25 pontos (1º lugar no grupo)2018 - 26 pontos (1º lugar no grupo)2019 - 25 pontos (1º lugar no grupo)2020 - 22 pontos (1º lugar no grupo)2021 - 21 pontos (2º lugar no grupo)
Crédito: PalmeiraspodeencaminharvaganasquartasdefinalcomvitóriasobreaInter(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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