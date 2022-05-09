Palmeiras pode pegar exemplo do Flamengo para amenizar situação no Brasileirão; entenda

O Palmeiras apenas empatou em 1 a 1 com o Fluminense, no último domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão-2022. Depois do jogo, muitos torcedores já começaram a ficar pessimistas em relação a um possível título brasileiro. No entanto, não é preciso ir muito longe para pegar exemplos de times que reverteram situações parecidas, como ocorreu com o Flamengo nas edições 2019 e 2020.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Com a igualdade, o Verdão tem apenas seis pontos em cinco jogos e terminou a quinta rodada com a 13ª posição na tabela do campeonato. Muito pouco para quem entrou na competição mirando o título e tratando como prioridade. Mesmo assim, esses tropeços no início não significam que a toalha será jogada precocemente. Restam ainda 35 rodadas e muita coisa para acontecer. Há precedentes.

E quem sabe que isso é um cenário reversível é o Flamengo, que já esteve em situações parecidas nos títulos de 2019 e de 2020, quando na quinta rodada estava longe da liderança. Atualmente, o Verdão está seis pontos atrás do primeiro lugar, o Corinthians, que tem 12.É verdade que o Rubro-Negro trocou de técnico ao longo das duas campanhas, o que acabou contribuindo para a mudança, mas esse não é o caso do Palmeiras. A questão aqui é mostrar que uma "virada" na classificação é possível. Em 2019, por exemplo, o Fla tinha sete pontos na quinta rodada, seis a menos do que o líder, que era o próprio Alviverde. No fim, os cariocas terminaram 16 pontos à frente.

Já na edição de 2020, que acabou decidida na última rodada, a situação do Flamengo era ainda pior na quinta rodada. Com apenas cinco pontos, ocupava a 16ª posição, a primeira fora da zona da degola. Eram sete pontos atrás do líder Internacional, que tinha 12. Depois do término da 38ª rodada, o Fla conquistou o título com 71 pontos, um a mais do o Colorado, que foi o vice-campeão.

Em 2022, apesar de um início irregular, com apenas uma vitória em cinco partidas, o Palmeiras pode tomar como base essas trajetórias recentes do Flamengo. Além disso, a distância para os outros dois favoritos, que são o próprio Fla e o Atlético-MG é mínima. Em relação aos cariocas, o Verdão tem um ponto a mais, já em relação aos mineiros, tem apenas dois pontos atrás e dois confrontos diretos.

Sem contar o recado de Abel Ferreira na entrevista coletiva após o empate com o Fluminense, em que ele volta a dizer que o time não vai ganhar todas, mas ao mesmo tempo que é preciso evitar perder energia com euforia e com lamentações, uma vez que será assim até novembro. Portanto, torcedor, é preciso calma, não há nada perdido.

- Uma equipe como o Palmeiras joga todas as competições para ganhar. E nosso foco é sempre a competição seguinte. Não vamos ganhar todas, mas este símbolo nos obriga a sempre lutar por elas. Empatamos um jogo que poderíamos ter ganho e eu diria a mesma coisa. Não dá muito tempo para perder energia, nem para ficarmos eufóricos, nem muito tristes. Vai ser assim até novembro - avisou.

O Palmeiras agora dá uma pausa no Brasileirão novamente para enfrentar a Juazeirense, às 19h, em Londrina. pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um empate garante o Verdão nas oitavas de final. Já no próximo sábado, a equipe de Abel Ferreira volta a focar nos pontos corridos quando recebe o Red Bull Bragantino, às 16h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do campeonato.

Confira os números citados acima:

Palmeiras em 2022 na quinta rodada13º lugar - 6 pontos conquistados - 6 atrás do líder Corinthians (12)

Flamengo em 2020 na quinta rodada16º lugar - 5 pontos conquistados - 7 atrás do líder Internacional (12)Terminou campeão com um ponto a mais do que o Inter

Flamengo em 2019 na quinta rodada9º lugar - 7 pontos conquistados - 6 atrás do líder Palmeiras (13)​Terminou campeão com 16 pontos à frente do Verdão