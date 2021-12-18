Palmeiras planeja emprestar o volante Matheus Fernandes, em 2022

O volante Matheus Fernandes não deve permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. Conforme antecipou Rodrigo Fragoso e ouviu o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o meio-campista de apenas 23 anos busca retomar sua melhor condição física e técnica e o Verdão entende que para isso é necessário que ele atue em um outro clube.Matheus, segundo soube o L!/NP, tem ciência desses planos e entende os motivos que levaram à decisão do Palmeiras. Apesar do retorno celebrado, no meio de 2021, ele não conseguiu estar em campo e justificar as chances, que foram poucas, recebidas ao longo do período.

O jovem jogador ganhou notoriedade entre 2017 e 2018, quando atuou pelo Botafogo. Seus bons desempenhos abriram os olhos do Palmeiras, que o contratou no meio da temporada de 2019. Em campo em apenas 12 jogos, Matheus se destacou e foi contratado pelo Barcelona, já em 2020. Na Catalunha, não se firmou, foi emprestado e retornou ao Verdão no meio de 2021.Nessa atual passagem pelo Palmeiras, Matheus Fernandes disputou sete jogos e só conseguiu uma sequência após o título da Libertadores da América, quando Abel e o elenco principal já estavam de férias. Ele deve ter um novo clube já no final deste ano.