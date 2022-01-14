Palmeiras passa orientações ao elenco sobre o Mundial de Clubes

Com o maior número de atletas à disposição pela primeira vez na pré-temporada após o surto de Covid-19 que ainda abate o elenco, o Palmeiras iniciou o trabalho na manhã desta sexta-feira (14) passando orientações sobre o regimento interno e, principalmente, sobre o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.Por conta dessa atividade, o elenco palmeirense dormiu na Academia de Futebol, como uma forma de preparação para a rotina que o clube terá no país árabe.

Depois, já no gramado do centro de treinamento do Verdão, o comandante Abel Ferreira aprimorou saídas de bola, marcações, movimentos específicos e posicionamentos, entre outros fundamentos.

Na primeira atividade, os jogadores de linha, divididos em times, trabalharam posse de bola, marcação e raciocínio. Enquanto isso, os goleiros treinaram à parte com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.Na segunda atividade, com os arqueiros e também em dimensões reduzidas, o grupo aprimorou saídas de bola partindo dos goleiros, diversos tipos de marcações, escanteios, faltas laterais (tanto os aspectos defensivos quanto os ofensivos), entre outras ações. Ainda antes do fim, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis, também já de olho na disputa do Mundial.

O Verdão se reapresenta no sábado (15), quando terá dois jogos-treino na Academia: às 9h30, contra o Juventus, e às 16h30, diante do Primavera. O domingo será de folga. A estreia oficial na temporada será no dia 23, ante o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte (SP), pelo Campeonato Paulista.TABELA

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