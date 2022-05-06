Palmeiras passa a ser o único 100% da fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras deu mais um passo rumo ao seu objetivo de conquistar a melhor campanha geral na fase de grupos da Libertadores-2022. Após terminada a quarta rodada, o time de Abel Ferreira é o único com 100% de aproveitamento, ou seja, venceu os quatro jogos possíveis até aqui e segue focado em triunfar nos próximos dois.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Com os empates do Flamengo, diante do Talleres, e do River Plate-ARG, diante do Fortaleza, os dois outros clubes que estavam 100% na competição, passaram a ter um "tropeço" na conta para interromper a campanha perfeita. Ambos agora têm um retrospecto de três vitórias e um empate, ou seja, dez pontos, contra 12 do Verdão.

Vale destacar que mesmo com a pontuação empata, o Alviverde já tinha uma vantagem grande em relação aos concorrentes por conta do saldo de gols. Depois de vencer o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0, o Palmeiras acumulou 20 gols marcados contra apenas dois sofridos, que resulta em um saldo positivo de 18. Para se ter uma ideia, o Flamengo tem saldo 5 e o River Plate tem saldo 4.Com isso, o Verdão fica mais próximo de seu objetivo nesta fase da Libertadores, que é ter a melhor campanha geral para poder decidir os confrontos de mata-mata em casa até a semifinal, já que a final é disputada em jogo único e campo neutro. Neste ano ela acontece em Guyaquil, no Equador. Basta ao time de Abel Ferreira vencer o Emelec e o Deportivo Táchira, no Allianz Parque, para atingir o planejamento.

Se o Alviverde conquistar as duas vitórias, seja lá qual for a diferença de gols, irá também registrar a melhor campanha da fase de grupos na história da Libertadores. O melhor retrospecto por enquanto é do Boca Juniors-ARG, que em 2015 somou 18 pontos, marcou 19 gols e sofreu apenas dois, ou seja, saldo 17. Ao Palmeiras, que já tem saldo de 18, basta sair vitorioso nos dois duelos para ser o recordista.

Melhores campanhas da Libertadores-2022

1) Palmeiras - 12 pontos/SG: 182) Estudiantes-ARG - 10 pontos/SG: 63) Flamengo - 10 pontos/SG: 54) River Plate-ARG - 10 pontos/SG: 4​5) Atlético-MG - 8 pontos

Melhores campanhas da história da fase de grupos da Libertadores

1) Boca Juniors-ARG (2015) - 18 pontos/SG: 172) Vasco (2001) - 18 pontos/SG: 11 (16 gols marcados)3) Santos (2007) - 18 pontos/ SG: 11 (12 gols marcados)