Palmeiras organiza festas para celebrar tricampeonato da Libertadores

O Palmeiras organizou uma festa para celebrar mais uma conquista de Copa Libertadores da América. Serão realizados dois eventos. O primeiro, com conselheiros e diretores, está marcado para a próxima quinta-feira (2). O segundo, para jogadores e comissão técnica, será na sexta-feira (3).

A comemoração não é inédita no clube, dado que, após a Tríplice Coroa, em 2020/21, o clube também promoveu uma festa, contando com jogadores e o cantor Marlon Góes.Todos os convidados poderão levar um acompanhante e foram aconselhados a comparecerem utilizando a camisa do Maior Campeão Nacional.

No último sábado (27), o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América, ao vencer o Flamengo, em Montevidéu, por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Deyverson.