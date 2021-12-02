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futebol

Palmeiras organiza festas para celebrar tricampeonato da Libertadores

Primeiro evento contará com diretores e conselheiros, enquanto o segundo terá a presença de jogadores e comissão técnica
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 10:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:00

O Palmeiras organizou uma festa para celebrar mais uma conquista de Copa Libertadores da América. Serão realizados dois eventos. O primeiro, com conselheiros e diretores, está marcado para a próxima quinta-feira (2). O segundo, para jogadores e comissão técnica, será na sexta-feira (3).
A comemoração não é inédita no clube, dado que, após a Tríplice Coroa, em 2020/21, o clube também promoveu uma festa, contando com jogadores e o cantor Marlon Góes.Todos os convidados poderão levar um acompanhante e foram aconselhados a comparecerem utilizando a camisa do Maior Campeão Nacional.
No último sábado (27), o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores da América, ao vencer o Flamengo, em Montevidéu, por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Deyverson.
Crédito: PABLOPORCIUNCULA/AFP

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