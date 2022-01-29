Palmeiras nunca perdeu e sequer tomou gols do São Bernardo na história

No que depender de retrospecto, o torcedor do Palmeiras pode ficar otimista para o confronto ante o São Bernardo, neste sábado (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, no Grande ABC.Em seis jogos disputados na história desde 2011, o Verdão nunca perdeu para o rival da Grane São Paulo. Possui 100% de aproveitamento e nunca tomou gols, ao mesmo tempo em que marcou 12 vezes.

Todos os confrontos foram válidos pelo Paulistão.

Em toda a história, o Verdão atuou quatro vezes no Estádio 1º de Maio uma vez pelo Estadual e três amistosos. Foram três vitórias e um empate, com sete gols marcados e nenhum sofrido.

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na quarta-feira (26), o Palmeiras acumula uma série de sete partidas de invencibilidade (cinco vitórias e dois empates), contabilizando também os cinco duelos sem perder no fim da temporada 2021.

Campeão em 2020, contra o Corinthians, e vice em 2021, o Palmeiras não fica de fora da semifinal do Campeonato Paulista desde 2014. Duelou com o Ituano na semi de 2014, foi vice-campeão contra o Santos em 2015, encarou novamente o Santos pela semi de 2016, mediu forças com a Ponte Preta pela semi de 2017, ficou com o vice diante do Corinthians em 2018 e enfrentou o São Paulo pela semi de 2019.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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