Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras nunca perdeu e sequer tomou gols do São Bernardo na história

Histórico do confronto começou em 2011 e apresenta ampla vantagem para o Verdão...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 07:00
No que depender de retrospecto, o torcedor do Palmeiras pode ficar otimista para o confronto ante o São Bernardo, neste sábado (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, no Grande ABC.Em seis jogos disputados na história desde 2011, o Verdão nunca perdeu para o rival da Grane São Paulo. Possui 100% de aproveitamento e nunca tomou gols, ao mesmo tempo em que marcou 12 vezes.
Todos os confrontos foram válidos pelo Paulistão.
Em toda a história, o Verdão atuou quatro vezes no Estádio 1º de Maio uma vez pelo Estadual e três amistosos. Foram três vitórias e um empate, com sete gols marcados e nenhum sofrido.
Com a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na quarta-feira (26), o Palmeiras acumula uma série de sete partidas de invencibilidade (cinco vitórias e dois empates), contabilizando também os cinco duelos sem perder no fim da temporada 2021.
Campeão em 2020, contra o Corinthians, e vice em 2021, o Palmeiras não fica de fora da semifinal do Campeonato Paulista desde 2014. Duelou com o Ituano na semi de 2014, foi vice-campeão contra o Santos em 2015, encarou novamente o Santos pela semi de 2016, mediu forças com a Ponte Preta pela semi de 2017, ficou com o vice diante do Corinthians em 2018 e enfrentou o São Paulo pela semi de 2019.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: JogadoresdoVerdãodurantetreinodaequipenaúltimasexta,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados