Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras notifica Burger King por propaganda de sanduíche

No comercial, pessoas com as cores de diferentes times de futebol comentam sobre o lanche
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:00

O Palmeiras notificou o Burger King por uma propaganda da empresa de fast food em que é feita uma alusão ao clube. O vídeo em questão consiste na publicidade de um novo sanduíche de carne de porco. A informação foi divulgada pelo ‘ge’.
O Verdão solicita que sejam excluídas “todas e quaisquer postagens” sobre o comercial e, também, uma retratação pública.
De acordo com o Alviverde, houve um “marketing de emboscada”, que consiste numa propaganda publicitária realizada por uma marca que não é patrocinadora do clube, evento ou federação. A ação extrajudicial é baseada no artigo 87 da Lei Pelé, que garante que símbolos, nomes e apelidos são exclusivas das entidades de práticas desportivas.Além disso, os artigos 189 a 195 da Lei Federal 9.279/96 determinam que comete um crime quem utiliza marcas registradas sem a autorização do titular.
Na propaganda em questão, é anunciado um novo lanche de carne de porco. Com tema futebolístico, são mostradas diferentes pessoas com cores de times de futebol como Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras.
O Burger King negou ter praticado qualquer ação ilícita, afirmando que não mencionou o clube no comercial.
– Sobre a notificação do Palmeiras, recebida pelo Burger King, em relação à campanha de lançamento do Whopper Costela, a marca ressalta que seu objetivo foi apresentar o novo produto de forma divertida, evidenciando o sabor único da carne de porco. O Burger King esclarece que em nenhum momento fez menção direta para qualquer clube de futebol – disse, ao ge.O Palmeiras, por sua vez, explicou os motivos para ter notificado a multinacional.
– Notificamos o Burger King em razão de ter havido uma clara e ilegal alusão à marca do Palmeiras. O futebol brasileiro está se modernizando e se qualificando. É inconcebível que, neste momento, uma instituição da grandeza do Burguer King prefira piratear as marcas dos clubes ao invés de licenciá-las e contribuir com o fortalecimento desse mercado.
A notificação não envolve uma ação judicial. Esta, porém, não está descartada, caso o Burger King negue as exigências do Palmeiras.
Crédito: (Foto:Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados