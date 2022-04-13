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Palmeiras no Puskas? Fifa cogita golaço de Raphael Veiga na próxima lista do prêmio

Meia fez uma pintura pegando de primeira uma cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino. Imagem foi compartilhada pelo perfil oficial da entidade no Twitter...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 17:27

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:27

O Palmeiras ainda vive o rescaldo da goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, no Allianz Parque. E a repercussão do resultado segue rodando o mundo. Nesta quarta foi a vez do perfil oficial da Fifa no Twitter se render ao golaço de Raphael Veiga, o primeiro deles, o qual ela inclusive cogita que pode ser candidato ao próximo Prêmio Puskas.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os dois últimos gols da enorme goleada palmeirense, ou seja, quando suas bolas balançaram a rede adversária, o placar já marcava 6 a 1. No entanto, ele não passou despercebido, anotando duas pinturas, das mais bonitas da história do Allianz Parque.
A primeira delas, porém, foi a mais bonita. O camisa 23 aproveitou cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino, e pegou de primeira de fora área e acertou o ângulo do goleiro Arancibia. Um chute de rara felicidade, que levou o auxiliar João Martins a colocar as duas mãos na cabeça, tamanha a incredulidade. Não é à toa que a Fifa repercutiu o lance em suas redes sociais.
Nesta quarta-feira, a entidade usou seu perfil no Twitter para compartilhar o vídeo do gol de Veiga, com uma legenda que diz que o lance foi de treino, ou seja, ensaiado. Mas o principal detalhe dessas palavras publicadas foi a reflexão se esse tento poderia entrar na lista do próximo Prêmio Puskas, oferecido pela própria Fifa, que coloca em votação os gols mais bonitos do ano/temporada.

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