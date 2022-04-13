Palmeiras no Puskas? Fifa cogita golaço de Raphael Veiga na próxima lista do prêmio

O Palmeiras ainda vive o rescaldo da goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, no Allianz Parque. E a repercussão do resultado segue rodando o mundo. Nesta quarta foi a vez do perfil oficial da Fifa no Twitter se render ao golaço de Raphael Veiga, o primeiro deles, o qual ela inclusive cogita que pode ser candidato ao próximo Prêmio Puskas.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os dois últimos gols da enorme goleada palmeirense, ou seja, quando suas bolas balançaram a rede adversária, o placar já marcava 6 a 1. No entanto, ele não passou despercebido, anotando duas pinturas, das mais bonitas da história do Allianz Parque.

A primeira delas, porém, foi a mais bonita. O camisa 23 aproveitou cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino, e pegou de primeira de fora área e acertou o ângulo do goleiro Arancibia. Um chute de rara felicidade, que levou o auxiliar João Martins a colocar as duas mãos na cabeça, tamanha a incredulidade. Não é à toa que a Fifa repercutiu o lance em suas redes sociais.