PALMEIRAS NO MUNDIAL: Entenda por que o clube se sente melhor preparado nesta nova chance

O Palmeiras deu início oficialmente ao clima de Mundial de Clubes na última quarta-feira, quando a delegação embarcou para Abu Dhabi, onde acontece o torneio. Será a segunda chance consecutiva que o time terá para conquistar o tão sonhado título. Dessa vez, há a confiança de que toda a preparação foi feita de forma adequada e o Verdão chegará melhor do que no ano passado.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial-2021 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Confira as fotos da festa da torcida do Palmeiras antes do embarque

Essa certeza de que os rituais são melhores do que aqueles levados para a edição 2020 partem da consciência sobre o período de pré-temporada. Apesar dos problemas do elenco com a Covid-19, incluindo Piquerez e Veron às vésperas do embarque, e as convocações para seleções nacionais, foi possível ter, antes de viajar, quase um mês de treinos e estudos para o Mundial.

Depois da conquista da Libertadores, praticamente todo o elenco principal foi liberado para as férias, proporcionando um descanso que esses atletas não tiveram na transição de 2020 para 2021. Contado com o fato de eles terem retornado no dia 5 de janeiro, houve praticamente um mês de descanso.Isso não ocorreu no ano passado. Vale lembrar que o Palmeiras conquistou a Libertadores no dia 30 de janeiro de 2021 e embarcou para o Mundial na noite do dia 2 de fevereiro, levando toda a carga de uma temporada encurtada e maluca por conta da pandemia de Covid-19. No dia da viagem, a equipe ainda pegou o Botafogo, sem espaço para descansar corpo e mente para o torneio.

Evidentemente os reforços também fazem parte dessa preparação, já que os cinco (Lomba, Atuesta, Rafael Navarro, Jailson e Murilo) chegaram bem antes da viagem. Embora as contratações mais pesadas pedidas por Abel não tenham chegado, todo o planejamento foi montado com o "elenco completo", com direito a quatro testes de luxo em quatro rodadas do Paulistão-2022.

Outro ponto importante é o que será feito quando chegar no local da competição, que neste ano é em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2021, o torneio foi realizado no Qatar. O fuso horário e o tempo de viagem acabam sendo parecidos, mas neste ano as condições parecem ser melhores.

A delegação, desta vez, chega com um dia a mais em relação ao ano passado: aterrissa no dia 3/2 e joga no dia 8/2. Em 2021, aterrissou no dia 3/2, mas jogou no dia 7/2. Para essa questão de adaptação ao fuso horário e ao país, um dia faz toda a diferença. Segundo apurou o LANCE!, alguns jogadores tiveram dificuldades para dormir na edição anterior e não renderam o esperado.

Por fim, esse dia de antecedência ainda traz a possibilidade de um treino a mais em campo para este ano. Na programação do clube estão previstos quatro treinos para o Palmeiras, além do dia do reconhecimento do gramado, que a comissão técnica deve promover um trabalho ainda não divulgado. Em 2021, somente dois treinos foram realizados no Qatar, ou seja, metade.

Assim, por todos esses fatores, o pensamento no Palmeiras é de que a delegação chega na cidade de Abu Dhabi muito melhor preparada do que chegou para disputar edição anterior do Mundial de Clubes. Embora saiba que não seja o período perfeito para a adaptação, a intenção é ter uma condição mais adequada e mais focada nesse torneio tão importante para o Verdão.