PALMEIRAS NO MUNDIAL: Em sua terceira participação, Marcos Rocha tenta a final pela primeira vez

O Palmeiras volta a disputa o Mundial de Clubes pela segunda vez consecutiva e muitos dos que ainda estão no elenco estavam na disputa em 2021, mas um deles já teve outra oportunidade estar em uma competição desse tamanho: Marcos Rocha, que está em sua terceira vez buscando o topo do mundo. Nas outras duas, porém, o objetivo parou nas semifinais. 2022 é para mudar isso.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Aos 33 anos, Rocha é um dos jogadores mais experientes do elenco, não somente pela idade, mas pela vivência no futebol. Somando Verdão e Atlético-MG, são três títulos de Libertadores no currículo, além de duas Copas do Brasil, cinco estaduais, um Brasileirão, uma Recopa e duas Florida Cup. Como é possível ver, falta um Mundial de Clubes, falta chegar a uma final de Mundial.

Em 2013, ainda pelo Galo, ele conquistou a Copa Libertadores e automaticamente recebeu a oportunidade de disputar o Mundial daquele ano. Como representante da América do Sul, entrou na semifinal para enfrentar o Raja Casablanca, do Marrocos, que entrou como o time do país-sede. Mesmo com Ronaldinho, Tardelli e companhia, o Atlético-MG acabou derrotado por 3 a 1 e perdeu a chance de disputar a final daquele ano contra o Bayern de Munique, que superou o Raja e levou o título mundial. A eliminação foi uma surpresa, mas pelo menos a equipe se recuperou e faturou o terceiro lugar.

Em 2018, Marcos Rocha mudou de casa e foi para o Palmeiras para mais um desafio na carreira e tentar chegar ao topo do mundo novamente. Depois de bater na trave isso aconteceu em 2021, quando o Verdão conquistou a Libertadores-2020 e se classificou para disputar o Mundial de Clubes em uma temporada totalmente atípica por conta da pandemia de coronavírus.

Alguns dias depois de conquistar a Liberta, o Alviverde viajou para o Qatar para enfrentar o Tigres-MEX na semifinal do torneio. A empolgação de Rocha e seus companheiros era grande, mas a maratona de jogos, a falta de tempo de preparação e o fuso horário pesaram contra o já forte time mexicano, que venceu por 1 a 0. O baque palmeirense foi tão grande que na disputa do terceiro lugar, a equipe de Abel foi derrotada pelo Al Ahly-EGI, nos pênaltis.

Mesmo com toda essa experiência e currículo vitorioso, Marcos Rocha jamais pensaria, nem nos melhores sonhos, que conquistaria mais uma Libertadores, ainda mais de forma consecutiva. Pois é, o Palmeiras fez isso, duas Libertas em dez meses, ou seja, ganhou mais uma chance de jogar o Mundial de Clubes.

- Mais uma oportunidade de buscar o Mundial, espero que possa ser diferente, espero que a gente possa voltar com a taça, coroar nosso trabalho... Então é nos prepararmos bem, termos tranquilidade, confiança... - disse Marcos Rocha no vídeo de bastidores da viagem para Abu Dhabi divulgado pela TV do clube.

Com duas participações em Mundiais no currículo, um terceiro e um quarto lugar, o lateral-direito do Verdão quer agora, pelo menos, chegar em uma final. Assim como o próprio afirmou, a intenção é que dessa vez seja diferente, com uma preparação melhor para enfrentar o Al Ahly, do Egito, ou o Monterrey, do México. Se depender da experiência de Marcos Rocha sobre onde não se pode errar, o Palmeiras pode, enfim, chegar próximo de mais esse grande título.