PALMEIRAS NO MUNDIAL: Com título da Copinha, Verdão aposta em 'crias' para encerrar música de vez

O último dia 25 de janeiro vai ficar marcado na memória do torcedor do Palmeiras. Após golear o Santos por 4 a 0 e vencer pela primeira vez a Copa São Paulo de juniores, o Verdão acabou com parte da gozação rival que ironizava parte dos títulos que ainda possuía em sua galeria.Depois do fiasco do ano passado, quando não ganhou nenhum jogo e sequer marcou gols, o técnico Abel Ferreira conta exatamente com as chamadas 'crias da academia' para vencer o Mundial de Clubes e encerrar de vez a musiquinha que tanto tira do sério a torcida.

Se a base acabou com um jejum, caberá à ela agora ajudar a encerrar outro, seja por qualidade técnica, aposta do treinador ou simplesmente a falta de investimentos da diretoria em nomes de peso.

Dos 27 atletas que viajaram a Abu Dhabi para o período de treinamentos, oito vieram da base alviverde.

E o número poderia ainda sofrer alterações. Como por exemplo Gabriel Veron, constante opção para as pontas de Abel, que acabou ficando no Brasil após ser diagnosticado com Covid-19.

A doença, aliás, motivou alterações na relação alviverde que trouxeram ainda mais protagonismo para o título da Copinha. Nada menos que três titulares estão em terras árabes: o goleiro Mateus, o lateral-esquerdo Vanderlan e o ponta Giovani.

É muito para um clube que nunca foi conhecido essencialmente por revelar jogadores. Melhor categoria de base do país, o Palmeiras pode atingir a sua glória máxima com seus meninos em campo. Algo impensável há décadas passadas.

Evidente que parte do grupo será cortado neste domingo (6), quando sai a lista definitiva dos 23 atletas inscritos para a competição da Fifa. O LANCE! fez uma avaliação da situação de cada um dos garotos da base no elenco para o Mundial:

SOBE

MateusTitular na Copinha, ganhou a oportunidade com o afastamento de Vinícius, diagnosticado com Covid-19 já em Abu Dhabi. Será o terceiro goleiro.

VanderlanOutro titular da Copinha que tem moral com Abel. Polivalente, a chance de trabalhar com o grupo em Abu Dhabi deve ser o pontapé de aparições constantes no grupo principal.

GiovaniO garoto de 18 milhões de euros renovou contrato com o Verdão, que recusou propostas europeias por ele. Não só ganhou a chance de ir a Abu Dhabi como deve ser inscrito e agora promovido de vez aos profissionais.

DaniloPromessa de ser a próxima grande venda do Palmeiras, é titular absoluto da equipe e peça fundamental.

WesleySem Gabriel Veron, deve ser inscrito e se tornar a primeira opção de velocidade pelas pontas de Abel para as partidas.

RenanOpção de zagueiro canhoto que o técnico português tanto pediu, é mais um que possui prestígio e com a indefinição com Piquerez pode aparecer como titular.

NA MESMA

ViníciusTerceira opção para o gol, vai continuar com o mesmo status.

Patrick de PaulaAntes titular, continua como opção para o meio-campo, perdendo espaço para recentes contratações do clube, como Jailson e Atuesta.

EM BAIXA

Gabriel MeninoJá foi até convocado para a seleção brasileira, mas perdeu espaço com Abel. Seu corte da lista de 23 nomes é dado como certo.