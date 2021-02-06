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futebol

Palmeiras negocia contratação do atacante Taty Castellanos

Argentino, atualmente no New York City, é um dos alvos da diretoria alviverde e pode chegar ao Verdão por empréstimo
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Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 10:30
Crédito: MLS/Divulgação
A temporada 2020/21 ainda não acabou e o Verdão já pensa em reforços para a equipe principal. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o Palmeiras se aproxima da contratação do atacante argentino Valentin ‘Taty’ Castellanos.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
O L!/NP conversou com fontes ligadas ao jogador que confirmam que a negociação se encaminha para um empréstimo com opção de compra. Os valores, no entanto, ainda são mantidos sob sigilo.Valentin, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City, equipe que já teve nomes como Andrea Pirlo em seu elenco. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).Enquanto negocia com o Taty Castellanos, o Palmeiras está concentrado no Catar, onde disputará o Mundial de Clubes. O Verdão entra em campo, pela semifinal da competição, no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o Tigres, do México.

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