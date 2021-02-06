Palmeiras negocia contratação do atacante Taty Castellanos

O L!/NP conversou com fontes ligadas ao jogador que confirmam que a negociação se encaminha para um empréstimo com opção de compra. Os valores, no entanto, ainda são mantidos sob sigilo.Valentin, embora seja argentino, iniciou sua carreira profissional com as cores da Universidad do Chile, em 2017. Atualmente, o jogador de 22 anos disputa a MLS pelo New York City, equipe que já teve nomes como Andrea Pirlo em seu elenco. Na última temporada, atuando nos Estados Unidos, o atacante jogou 29 partidas e participou diretamente de nove gols (sete tentos e duas assistências).Enquanto negocia com o Taty Castellanos, o Palmeiras está concentrado no Catar, onde disputará o Mundial de Clubes. O Verdão entra em campo, pela semifinal da competição, no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o Tigres, do México.