Palmeiras negocia com Hellas Verona a compra dos direitos econômicos de Alan Empereur

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Titular na ausência de Renan, o zagueiro Alan Empereur tem o futuro incerto no Palmeiras. O jogador de 27 anos não cumpriu as metas previstas em contrato que garantiriam a compra dos seus direitos econômicos pelo Verdão e, com isso, a diretoria do clube negocia com o Hellas Verona-ITA para manter o jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

O NOSSO PALESTRA/LANCE! já havia antecipado em abril que no contrato de empréstimo de Empereur existia uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso o atleta atuasse em 60% das partidas. Esta meta, contudo, não foi batida e, portanto, o Alviverde possui a liberdade para decidir continuar ou não com o jogador.A permanência do defensor é um desejo do treinador Abel Ferreira, que, devido aos desfalques causados pelas seleções e às lesões decorrentes da maratona de jogos, não gostaria de perder uma peça que utiliza com frequência. Deste modo, a alta cúpula alviverde trabalha pra garantir a compra dos direitos econômicos do jogador. O modelo preferido é com pagamento parcelado e, se possível, com o primeiro vencimento ocorrendo apenas no futuro.