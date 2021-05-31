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Palmeiras negocia com Hellas Verona a compra dos direitos econômicos de Alan Empereur

Zagueiro não cumpriu metas estipuladas em contrato que obrigariam sua compra. Com intenção de manter o jogador, a diretoria do Verdão conversa com os italianos
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LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:08

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:08

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Titular na ausência de Renan, o zagueiro Alan Empereur tem o futuro incerto no Palmeiras. O jogador de 27 anos não cumpriu as metas previstas em contrato que garantiriam a compra dos seus direitos econômicos pelo Verdão e, com isso, a diretoria do clube negocia com o Hellas Verona-ITA para manter o jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O NOSSO PALESTRA/LANCE! já havia antecipado em abril que no contrato de empréstimo de Empereur existia uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso o atleta atuasse em 60% das partidas. Esta meta, contudo, não foi batida e, portanto, o Alviverde possui a liberdade para decidir continuar ou não com o jogador.A permanência do defensor é um desejo do treinador Abel Ferreira, que, devido aos desfalques causados pelas seleções e às lesões decorrentes da maratona de jogos, não gostaria de perder uma peça que utiliza com frequência. Deste modo, a alta cúpula alviverde trabalha pra garantir a compra dos direitos econômicos do jogador. O modelo preferido é com pagamento parcelado e, se possível, com o primeiro vencimento ocorrendo apenas no futuro.
Alan Empereur chegou ao Palmeiras em 2020 a pedido do próprio Abel Ferreira. Pela equipe, atuou em partidas importantes como no confronto contra o River Plate, pela Libertadores, e contra o Grêmio, pela decisão da Copa do Brasil.

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