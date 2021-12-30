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Palmeiras negocia com Fortaleza para estender empréstimo de Lucas Lima por mais um ano

Meia não voltará ao Maior Campeão Nacional e pode continuar na equipe nordestina para a disputa da Libertadores
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 09:30

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:30

O meia Lucas Lima não retornará ao Palmeiras na próxima temporada. O seu futuro, porém, pode seguir por um lugar conhecido, dado que o Verdão negocia com o Fortaleza uma extensão do vínculo de empréstimo por mais uma temporada.
Atualmente, o atleta tem vínculo definitivo com o Maior Campeão Nacional até 2022. No entanto, durante 2021, foi cedido à equipe nordestina para a disputa do Brasileirão. O desempenho do jogador agradou e, por isso, o Leão pretende contar com ele no próximo ano.No contrato atual, o Palmeiras arca com 60% do salário do meia, enquanto o Fortaleza paga o restante. Para renovar, porém, o Verdão quer, ao menos, pagar uma parcela consideravelmente menor.
Lucas Lima chegou ao Palmeiras em 2018. O jogador não teve uma boa passagem, mas conquistou títulos importantes, como o Brasileirão e a Libertadores.
Crédito: LucasLimaePatrickdePaulaestãoafastadospeloPalmeiras(Foto:Conmebol/StaffImages

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