Palmeiras negocia com Fortaleza para estender empréstimo de Lucas Lima por mais um ano

O meia Lucas Lima não retornará ao Palmeiras na próxima temporada. O seu futuro, porém, pode seguir por um lugar conhecido, dado que o Verdão negocia com o Fortaleza uma extensão do vínculo de empréstimo por mais uma temporada.

Atualmente, o atleta tem vínculo definitivo com o Maior Campeão Nacional até 2022. No entanto, durante 2021, foi cedido à equipe nordestina para a disputa do Brasileirão. O desempenho do jogador agradou e, por isso, o Leão pretende contar com ele no próximo ano.No contrato atual, o Palmeiras arca com 60% do salário do meia, enquanto o Fortaleza paga o restante. Para renovar, porém, o Verdão quer, ao menos, pagar uma parcela consideravelmente menor.