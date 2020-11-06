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futebol

Palmeiras negocia a contratação do meia Mathías Villasanti, do Cerro Porteño

Verdão tem até o dia 09 de novembro para selar o negócio pelo meio-campista
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 17:10

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:10

Crédito: Divulgação/Cerro Porteño
Em busca de reforços para o elenco, o Palmeiras negocia a contratação do meio-campista paraguaio Mathías Villasanti, que pertence ao Cerro Porteño-PAR. O NOSSO PALESTRA/LANCE! apurou que a equipe paulista tem os termos desejados pela equipe paraguaia em mãos e analisa a situação.
A proposta inicial do Verdão, feita no início do mês, foi de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões, na cotação atual) por 80% do passe do jogador, mas o Cerro quer um valor maior para realizar a venda.
Foi enviada uma contraproposta aos dirigentes do Verdão, que analisam a situação e, se aceitarem as condições, podem fechar o negócio. A diretoria da equipe paraguaia, por sua vez, deseja vender o jogador e espera que o Palmeiras “se esforce."Mathías Villasanti é paraguaio e tem 23 anos de idade. O atleta fez 21 jogos com a camisa do Cerro Porteño em 2020, sendo três deles pela Libertadores. Além disso, o jovem meio-campista foi titular da Seleção Paraguaia nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Buscando reforçar o elenco, o Palmeiras trabalha para contratar atletas do mercado sul-americano até o fechamento da janela internacional, no dia 09 de novembro. O clube já anunciou, na última quarta-feira (04), o zagueiro Benjamín Kuscevic, ex-Universidad Católica-CHI.

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