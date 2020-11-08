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futebol

Palmeiras negocia a contratação do lateral Cristián Borja, do Sporting

Buscando um reserva para Matías Viña, o Verdão tenta a chegada do atleta por empréstimo
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Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 12:42
Crédito: Divulgação/Sporting CP
O Palmeiras segue atento ao mercado internacional, correndo contra o tempo para conseguir suprir as necessidades do elenco, e o lateral esquerdo Cristián Borja é o novo alvo da diretoria alviverde, podendo chegar ao Verdão por empréstimo. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, do site 'Goal'.
O lateral tem 27 anos e pertence ao Sporting, de Portugal. Com passagens na Seleção Colombiana, o atleta chegou à equipe portuguesa em 2019, mas, no fim da temporada passada, perdeu espaço e, com isso, ainda não entrou em campo em 2020.O Verdão, então, encaminhou o empréstimo do jogador, que seria o reserva imediato de Matías Viña – lateral titular da Seleção Uruguaia e que, por isso, desfalca o Alviverde constantemente. Atualmente, além do camisa 17, o maior campeão nacional conta com Lucas Esteves para a posição.
Além de Cristián Borja, o Palmeiras negocia com o meio-campista Mathías Villasanti, do Cerro Porteño, e anunciou, na última quarta-feira (04), a chegada do zagueiro Benjamín Kuscevic, ex-Universidad Católica.

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