Palmeiras negocia a contratação do lateral Cristián Borja, do Sporting

O Palmeiras segue atento ao mercado internacional, correndo contra o tempo para conseguir suprir as necessidades do elenco, e o lateral esquerdo Cristián Borja é o novo alvo da diretoria alviverde, podendo chegar ao Verdão por empréstimo. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, do site 'Goal'.

O lateral tem 27 anos e pertence ao Sporting, de Portugal. Com passagens na Seleção Colombiana, o atleta chegou à equipe portuguesa em 2019, mas, no fim da temporada passada, perdeu espaço e, com isso, ainda não entrou em campo em 2020.O Verdão, então, encaminhou o empréstimo do jogador, que seria o reserva imediato de Matías Viña – lateral titular da Seleção Uruguaia e que, por isso, desfalca o Alviverde constantemente. Atualmente, além do camisa 17, o maior campeão nacional conta com Lucas Esteves para a posição.