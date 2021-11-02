Palmeiras não vai exercer compra e Vitinho retornará ao Cruzeiro

Crédito: Cesar Greco

Após confirmar a saída de Marino Hinestroza, o Palmeiras perderá mais um atleta que estava emprestado ao clube com vínculo até o final da atual temporada. Cedido pelo Cruzeiro, o meia Vitinho estava no Verdão desde a metade de 2019, com valor de venda fixado em 1,8 milhões de euros (R$11,8 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.A diretoria alviverde tentou prorrogar o empréstimo do jovem, mas recebeu uma resposta negativa do Cruzeiro, segundo o portal Superesportes. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a recusa mineira encerrou qualquer acordo entre a diretoria com o atleta, que retornará à Toca da Raposa para a temporada de 2022.

Refinado tecnicamente, mas com pouco porte físico, Vitinho foi preterido entre outros atletas durante a passagem pela equipe Sub-20 do Verdão. Ao todo, em duas temporadas e meia pelo clube, foram 81 partidas e 15 gols, sendo 45 duelos e oito tentos pelo Sub-20 e sete gols em 35 aparições pelo Sub-17, em 2019.

Em 2021, o jogador esbarrou na forte concorrência do setor de meio campo. Por atuar em todas as funções da meia cancha, o jovem de 19 anos rodou no elenco com Yago, Ramon, Naves, Fabinho e Pedro Bicalho, todos com os direitos econômicos já ligados ao Palmeiras. Sem acordo de renovação do empréstimo e com boas opções no setor, a diretoria entendeu que o negócio deveria ser encerrado.Para o Cruzeiro, o próximo passo do caso é renovar com o atleta, uma vez que o contrato de cinco anos assinado em junho de 2018, quando o atleta tinha 16 anos, não é reconhecido pela FIFA.