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futebol

Palmeiras não vai exercer compra e Vitinho retornará ao Cruzeiro

Verdão tentou prorrogar o contrato de empréstimo, mas recebeu resposta negativa do clube mineiro
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LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 08:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
Após confirmar a saída de Marino Hinestroza, o Palmeiras perderá mais um atleta que estava emprestado ao clube com vínculo até o final da atual temporada. Cedido pelo Cruzeiro, o meia Vitinho estava no Verdão desde a metade de 2019, com valor de venda fixado em 1,8 milhões de euros (R$11,8 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.A diretoria alviverde tentou prorrogar o empréstimo do jovem, mas recebeu uma resposta negativa do Cruzeiro, segundo o portal Superesportes. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a recusa mineira encerrou qualquer acordo entre a diretoria com o atleta, que retornará à Toca da Raposa para a temporada de 2022.
Refinado tecnicamente, mas com pouco porte físico, Vitinho foi preterido entre outros atletas durante a passagem pela equipe Sub-20 do Verdão. Ao todo, em duas temporadas e meia pelo clube, foram 81 partidas e 15 gols, sendo 45 duelos e oito tentos pelo Sub-20 e sete gols em 35 aparições pelo Sub-17, em 2019.
Em 2021, o jogador esbarrou na forte concorrência do setor de meio campo. Por atuar em todas as funções da meia cancha, o jovem de 19 anos rodou no elenco com Yago, Ramon, Naves, Fabinho e Pedro Bicalho, todos com os direitos econômicos já ligados ao Palmeiras. Sem acordo de renovação do empréstimo e com boas opções no setor, a diretoria entendeu que o negócio deveria ser encerrado.Para o Cruzeiro, o próximo passo do caso é renovar com o atleta, uma vez que o contrato de cinco anos assinado em junho de 2018, quando o atleta tinha 16 anos, não é reconhecido pela FIFA.
O Palmeiras Sub-20 retorna aos gramados na próxima quinta-feira (04), às 15 horas (de Brasília) diante da Itapirense, na Academia de Futebol II, em Guarulhos. A partida marcará o início do returno da segunda fase da competição.

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