Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras não terá técnico efetivo em clássico pela primeira vez desde 2012

Abel Ferreira não estará disponível para a partida, pois testou positivo para a Covid-19
...
LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras jogará contra o Santos no próximo sábado (05) e terá um importante desfalque para a partida: o técnico Abel Ferreira testou positivo para a Covid-19 e, por isso, não estará presente na beirada do campo. Com isso, esta será a primeira vez desde 2012 em que a equipe da capital paulista não terá a presença do seu treinador efetivo num clássico.
Essa situação aconteceu há oito anos, quando o maior campeão nacional foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, no confronto contra o Corinthians, no qual a equipe alviverde saiu derrotada por 2 a 0, após a demissão de Felipão.
No jogo, o treinador interino, Narciso, escalou o Verdão da seguinte maneira: Bruno, Artur, M. Ramos, Henrique e Juninho; Correa (Tiago Real – 13’/2ºT), Marcos Assunção (Obina – 20’/2ºT), J. Vitor (Márcio Araújo – 30’/2ºT), e Valdivia; Luan e Barcos.
O Alviverde Imponente entra em campo no próximo sábado (05), às 17h (horário de Brasília), contra o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados