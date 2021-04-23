Palmeiras não recebeu propostas por Lucas Lima; meia segue fora por contusão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar dos recentes rumores de uma possível negociação envolvendo Lucas Lima, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta oficial pelo meia de 30 anos. Na última semana, o jornal italiano Calciomercato noticiou que o Inter Miami, time norte-americano que pertence ao ex-jogador inglês David Beckham, estaria interessado na contratação do jogador, porém a situação não passou do campo da especulação, uma vez que não há nada concreto enviado ao clube.

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Fora desde o duelo contra a Ferroviária, no dia 14 de março, o camisa 20 tem desfalcado o grupo de Abel Ferreira devido a uma lesão na coxa direita. Ele não viajou a Buenos Aires, nem a Brasília para as decisões da Recopa e da Supercopa e tampouco esteve presente nas últimas partidas do Palmeiras no Paulistão. O meio-campista está em estágio avançado de recuperação e foi a campo em alguns momentos do treino de hoje, além de ter dado sequência ao tratamento na parte interna da Academia de Futebol.

Antes da contusão, Lucas Lima, que solicitou o adiamento do seu período de recesso, recebeu novas chances de Abel no time titular durante o início do Campeonato Paulista. Correspondeu com dois gols e uma assistência, em três jogos, e, até o momento, é o artilheiro do Verdão no Estadual.

>> Veja a tabela completa da Libertadores e simule os próximos jogosIrregular desde sua chegada ao Palmeiras, com o treinador português, o jogador atuou em 61% dos jogos, tendo iniciado 20 vezes como titular. Contudo, só completou os noventa minutos de uma partida em duas oportunidades; nas derrotas para o Ceará (2x1) e para o Atlético-MG (2x0), ambas fora de casa no Brasileirão.

Números gerais de Lucas Lima no Palmeiras

-> Jogos: 166-> Gols: 13-> Assistências 22

Números de Lucas Lima com Abel Ferreira