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Palmeiras não marca gols em clubes que disputam Série A do Brasileirão há três partidas

Verdão já soma mais de 270 minutos com incômodo jejum ofensivo e repete feito de 2014
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Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 08:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, o Palmeiras amargou seu terceiro revés nos últimos cinco jogos. Após viver um período de sete vitórias consecutivas no início de maio, a equipe fecha o mês oscilando dentro de campo.Além da sequência conturbada, a equipe comandada por Abel Ferreira não balança as redes de clubes que participam da Série A do Brasileirão há três jogos e repete feito de 2014. Sem marcar contra o São Paulo nos dois duelos da final do Campeonato Paulista e diante do Flamengo, o incômodo jejum já soma mais de 270 minutos, além dos acréscimos de cada partida.
A última vez que algo semelhante ocorreu foi na temporada de 2014. Brigando contra o rebaixamento, a equipe comandada por Dorival Júnior ficou quatro jogos (360 minutos) sem marcar diante de clubes da elite do futebol brasileiro. A sequência aconteceu entre as rodadas 33 a 37 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os adversários foram Atlético Mineiro, São Paulo, Sport e Coritiba respectivamente.Em contrapartida, no meio tempo entre a decisão do estadual e estreia no Brasileirão, o Verdão goleou o Universitario, do Peru, por 6 a 0, na Libertadores. Melhor ataque da competição continental, o clube somou 20 gols em seis jogos na fase de grupos. A diferença para o segundo colocado no quesito é abissal, tendo o Atlético Mineiro, com 15, na vice-liderança da artilharia.
​>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o FlamengoPara quebrar o tabu, o Palmeiras retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (06), diante da Chapecoense, no Allianz Parque. Antes do duelo, o Verdão vai até Maceió encarar o CRB, da Série B, pela Copa do Brasil.

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