Palmeiras não marca gols em clubes que disputam Série A do Brasileirão há três partidas

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, o Palmeiras amargou seu terceiro revés nos últimos cinco jogos. Após viver um período de sete vitórias consecutivas no início de maio, a equipe fecha o mês oscilando dentro de campo.Além da sequência conturbada, a equipe comandada por Abel Ferreira não balança as redes de clubes que participam da Série A do Brasileirão há três jogos e repete feito de 2014. Sem marcar contra o São Paulo nos dois duelos da final do Campeonato Paulista e diante do Flamengo, o incômodo jejum já soma mais de 270 minutos, além dos acréscimos de cada partida.

A última vez que algo semelhante ocorreu foi na temporada de 2014. Brigando contra o rebaixamento, a equipe comandada por Dorival Júnior ficou quatro jogos (360 minutos) sem marcar diante de clubes da elite do futebol brasileiro. A sequência aconteceu entre as rodadas 33 a 37 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os adversários foram Atlético Mineiro, São Paulo, Sport e Coritiba respectivamente.Em contrapartida, no meio tempo entre a decisão do estadual e estreia no Brasileirão, o Verdão goleou o Universitario, do Peru, por 6 a 0, na Libertadores. Melhor ataque da competição continental, o clube somou 20 gols em seis jogos na fase de grupos. A diferença para o segundo colocado no quesito é abissal, tendo o Atlético Mineiro, com 15, na vice-liderança da artilharia.