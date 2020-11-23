Palmeiras muda logística e aguarda mais retornos para as oitavas da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/ Palmeiras

Pensando em reforçar ainda mais o elenco que encara o Delfín na próxima quarta-feira (25), a diretoria do Palmeiras mudou os planos e adiou em um dia a sua viagem para Manta, cidade litorânea do Equador, onde o clube faz o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores 2020.

Com mais alguns atletas perto de cumprirem o prazo de dez dias após testarem positivo para a Covid-19, o Verdão fará mais dois treinos em São Paulo antes de embarcar na tarde desta terça-feira (24) para o Equador, em vôo fretado.

A ideia inicial da diretoria alviverde era dividir a delegação em dois grupos, quando um partiria já nesta segunda-feira (23), e o outro usaria o avião da Crefisa, na terça, para levar possíveis novos atletas que estariam livres da Covid-19.

Contudo, o regulamento da Conmebol pós-pandemia pede que os clubes façam uma única viagem para os países vizinhos. O protocolo da entidade máxima do futebol sul-americano também exige que o clube entre no país até 24 horas antes do jogo. Toda a delegação precisa apresentar o PCR negativo para entrar no Equador.Entre os jogadores que podem reforçar o Verdão de última hora está Gabriel Veron, que vai completar dez dias de isolamento exatamente nesta terça-feira. Este é também o caso de Matías Viña, que segue em quarentena no Uruguai, com acompanhamento diário do clube, e pode ser um dos reforços para Abel Ferreira. O uruguaio, neste caso, teria que fazer uma viagem separada por não estar no Brasil.

Danilo, Gabriel Silva e Rony já retornaram aos treinos e, se os exames não apontarem nada de anormal, o trio está confirmado na lista de relacionados para o jogo.

Jailson, Vinicius Silvestre, Alan Empereur, Benjamin Kuscevic e Gustavo Scarpa completam dez dias de isolamento exatamente no dia da partida, portanto, não conseguirão compor o grupo que enfrentará o Delfín, pois a delegação alviverde já estará fora do país.