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futebol

Palmeiras monta estrutura com telões para sócios-torcedores no Allianz Parque

Setor Gol Norte teve ingressos cedidos a sócios-torcedores do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 16:19

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 16:19

O palco do show do Maroon 5, que acontece no Allianz Parque na próxima terça-feira (5), já está montado na casa do Palmeiras. Para não perder parte de sua capacidade na final deste domingo (3), contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, o clube decidiu colocar um telão no local para alguns torcedores ocuparem o espaço atrás de um dos gols.
+ Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022O Palmeiras aceitou abrir mão do setor Gol Norte para não precisar mandar a final para outro estádio. Os ingressos do local foram cedidos a alguns sócios-torcedores e os lugares foram rapidamente esgotados.
A segunda partida da final do Estadual foi motivo de divergências entre as diretorias de Palmeiras e São Paulo. De um lado, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dizia que por questões de merecimento, o Verdão deveria jogar a final em seu estádio, e tentava antecipar a partida para sábado.
Já o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmava que o jogo de volta deveria seguir o planejamento da Federação Paulista de Futebol, que era acontecer no domingo.
O clube alviverde conseguiu acertar com a empresa que administra o Allianz Parque, a liberação do estádio para receber a partida de volta do Paulistão. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 3 a 1, no Estádio do Morumbi.
Crédito: PalcodoshowdeMaroon5noAllianzParque(Foto:GabrielSantos/LANCE!

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