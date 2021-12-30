Palmeiras mira João Pedro e quer manter Danilo Barbosa: saídas, contratações e sondagens para 2022

O Palmeiras está bastante ativo no mercado e tenta reforçar ainda mais o setor ofensivo. O clube já anunciou oficialmente o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo, mas ainda quer outro centroavante. O novo nome na mira é João Pedro, que atua no Cagliari. Além disso, o Verdão pediu ao Nice para prorrogar o empréstimo de Danilo Barbosa. CONTRATAÇÕES DO PALMEIRASO Palmeiras já teve seus primeiros reforços confirmados para a temporada de 2022, o meio-campo colombiano Eduard Atuesta e o goleiro Marcelo Lomba. Para o ataque, chegou Rafael Navarro.

JOGADORES NA MIRAO atual bicampeão da América tem outros nomes na mira para 2022. Yuri Alberto, do Internacional, pode chegar em negócio que envolve atletas do Verdão. O atacante Elkeson, do Guangzhou FC, da China, e o atacante Matías Arezo e também estão no radar. O principal nome para o ataque, porém, era o argentino Valentín 'Taty' Castellanos. Mas agora o clube direcionou o foco para João Pedro, que está no Cagliari, da Itália.

QUEM SAIU A reformulação do Verdão passa pela dispensa de alguns jogadores veteranos, mas que marcaram seu nome na história do clube. O volante Felipe Melo, o goleiro Jaílson e o atacante Willian não tiveram seus contratos renovados e deixaram o Palmeiras. Quem também deixou o clube foi o atacante Borja.

QUEM PODE SAIRLuan Silva, o atacante Luiz Adriano não devem permanecer no Alviverde para a temporada 2022. O clube pediu ao Nice, da França, para prorrogar o empréstimo do volante Danilo Barbosa. O lateral Victor Luis, o zagueiro Kuscevic e o volante Matheus Fernandes podem ir para o Inter para a chegada de Yuri Alberto.

TIME-BASE DE 2022Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

DESAFIOS PARA 2022Manter-se no topo não é fácil. Após ser bicampeão da Libertadores e terminar o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, o grande desafio do Palmeiras é seguir vencendo campeonatos importantes. Logo no começo do ano, em fevereiro, o Verdão tem a disputa do tão sonhado Mundial de Clubes. Além disso, tentará os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 26/01 - Palmeiras x Ponte Preta- Campeonato Paulista30/01 - São Bernardo x Palmeiras - Campeonato Paulista02/02 - Palmeiras x Água Santa - Campeonato Paulista06/02 - São Paulo x Palmeiras - Campeonato Paulista09/02 - Palmeiras x A definir - Mundial de Clubes