Palmeiras mantém ingressos com preço reduzido para jogo contra o Santo André

Seguindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reivindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Verdão como mandante pelo Campeonato Paulista 2022 estão com os valores menores em relação aos anos anteriores. Os ingressos para o duelo com o Santo André, que ocorrerá no sábado (19), às 16h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, têm valor mínimo de R$ 60,00 e estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de terça-feira (15), às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quinta (17), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas – esta partida contará como pontuação no rating, mesmo sem a capacidade total do estádio.

Neste jogo, inclusive, os torcedores contarão com a volta da venda de ingressos nas bilheterias do Allianz Parque. Entre os dias 17 e 18 de fevereiro, das 12h às 19h, as entradas estarão disponíveis apenas nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 19, data do jogo, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo da partida.

Associados e donos de Cadeiras Cativas terão à disposição as bilheterias da entrada do clube social, localizadas na Avenida Francisco Matarazzo. O atendimento acontecerá nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 12h às 19h, e no dia 19, das 12h até o intervalo da partida.

Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio-torcedor selecionar um ingresso de setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em “Adicionar um desconto”. Neste momento, o associado poderá optar pelo desconto de seu plano ou então, se preferir, selecionar “Usar voucher” e utilizar os créditos oferecidos pelo programa acumulados durante o período sem torcida nos estádios.

No dia do jogo, o acesso e a permanência do torcedor no estádio só serão liberados mediante apresentação do comprovante de vacinação completa com as duas doses ou dose única, comprovante de vacinação da primeira dose e o resultado negativo do teste PCR realizado nas últimas 48 horas antes do jogo ou resultado negativo do teste antígeno nas últimas 24 horas antes do jogo, além da utilização de máscara, higienização das mãos, respeito ao distanciamento social e eventuais medidas adicionais determinadas pelas autoridades competentes.