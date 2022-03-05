Palmeiras mantém ingressos a preço baixo para clássico contra o Santos

Seguindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reivindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Verdão como mandante pelo Campeonato Paulista estão com os valores menores em relação aos anos anteriores. Os ingressos para o clássico contra o Santos, que ocorrerá no domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada, têm valor mínimo de R$ 70 e estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de segunda-feira (7), às 10h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta (09), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas – esta partida contará como pontuação no rating, mesmo com apenas 70% da capacidade total do estádio disponível.
A venda física de ingressos no Allianz Parque acontecerá entre os dias 11 e 12 de março, das 12h às 19h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 13, data do jogo, os palmeirenses poderão adquirir os seus ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia) e B, das 12h até o intervalo da partida.
Associados e donos de Cadeiras Cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir as entradas. O atendimento acontecerá nos dias 11 e 12 de março, das 12h às 19h, e no dia 13, das 12h até o intervalo da partida.
Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio-torcedor selecionar um ingresso de setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em “Adicionar um desconto”. Neste momento, o associado poderá optar pelo desconto de seu plano ou então, se preferir, selecionar “Usar voucher” e utilizar os créditos oferecidos pelo programa acumulados durante o período sem torcida nos estádios.
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