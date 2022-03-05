Palmeiras mantém ingressos a preço baixo para clássico contra o Santos

Seguindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reivindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Verdão como mandante pelo Campeonato Paulista estão com os valores menores em relação aos anos anteriores. Os ingressos para o clássico contra o Santos, que ocorrerá no domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada, têm valor mínimo de R$ 70 e estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir de segunda-feira (7), às 10h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta (09), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas – esta partida contará como pontuação no rating, mesmo com apenas 70% da capacidade total do estádio disponível.