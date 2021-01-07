Palmeiras mantém escrita de 16 anos e inicia 2021 com vitória

2021 começou de uma forma diferente para o palmeirense. Com o calendário totalmente modificado por causa da pandemia do novo coronavírus, o torcedor viveu uma semifinal de Libertadores logo no quinto dia do ano, algo inédito neste Século XXI.
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O River Plate, forte time de Marcelo Gallardo, foi um diferente desafio para clube em um início de ano, afinal, costumeiramente o Verdão faria, nessa época, seu debute no Paulistão ou jogaria amistosos preparatórios para a temporada, como o duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela Florida Cup do ano passado.Com a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, o Alviverde manteve uma escrita que já dura 16 anos. A última derrota do Palmeiras no primeiro jogo do ano aconteceu na temporada de 2004, quando o Verdão foi derrotado pelo Oeste, por 2 a 1, em amistoso. De lá pra cá, foram 17 jogos, com doze vitórias e cinco empates.
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Artilheiro da era Abel Ferreira, com sete gols, o atacante Rony abriu o placar do River Plate e entrou para a história deste ano que se inicia, sendo o autor do primeiro gol alviverde em 2021. O segundo compromisso do Palmeiras em 2021 será diante do Sport, neste próximo sábado (9), em Recife, pelo Brasileirão 2020.
Relembre os primeiros jogos do Palmeiras nos anos de 2005 pra cá:
2005 – Inter de Limeira 3 x 5 Palmeiras – Paulistão2006 – Palmeiras 2 x 1 Ituano – Paulistão2007 – Palmeiras 4 x 2 Paulista – Paulistão2008 – Palmeiras 3 x 1 Sertãozinho – Paulistão2009 – Santo André 0 x 1 Palmeiras – Paulistão2010 – Palmeiras 5 x 1 Mogi Mirim – Paulistão2011 – XV de Piracicaba 2 x 2 Palmeiras – Paulistão2012 – Palmeiras 1 x 0 Ajax-HOL – Amistoso2013 – Palmeiras 0 x 0 Bragantino – Paulistão2014 – Palmeiras 2 x 1 Linense – Paulistão2015 – Palmeiras 3 x 1 Shandong Luneng-CHI – Amistoso2016 – Palmeiras 2 x 0 Libertad-PAR – Copa Antel2017 – Chapecoense 2 x 2 Palmeiras – Amistoso2018 – Palmeiras 3 x 1 Santo André – Paulistão2019 – Red Bull 1 x 1 Palmeiras – Paulistão2020 – Atlético Nacional-COL 0 x 0 Palmeiras – Florida Cup2021 – River Plate 0 x 3 Palmeiras – Copa Libertadores