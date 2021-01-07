Palmeiras mantém escrita de 16 anos e inicia 2021 com vitória

Crédito: Juan Ignacio Roncoroni/AFP/POOL

2021 começou de uma forma diferente para o palmeirense. Com o calendário totalmente modificado por causa da pandemia do novo coronavírus, o torcedor viveu uma semifinal de Libertadores logo no quinto dia do ano, algo inédito neste Século XXI.

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​O River Plate, forte time de Marcelo Gallardo, foi um diferente desafio para clube em um início de ano, afinal, costumeiramente o Verdão faria, nessa época, seu debute no Paulistão ou jogaria amistosos preparatórios para a temporada, como o duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela Florida Cup do ano passado.​Com a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, o Alviverde manteve uma escrita que já dura 16 anos. A última derrota do Palmeiras no primeiro jogo do ano aconteceu na temporada de 2004, quando o Verdão foi derrotado pelo Oeste, por 2 a 1, em amistoso. De lá pra cá, foram 17 jogos, com doze vitórias e cinco empates.

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​Artilheiro da era Abel Ferreira, com sete gols, o atacante Rony abriu o placar do River Plate e entrou para a história deste ano que se inicia, sendo o autor do primeiro gol alviverde em 2021. O segundo compromisso do Palmeiras em 2021 será diante do Sport, neste próximo sábado (9), em Recife, pelo Brasileirão 2020.

​Relembre os primeiros jogos do Palmeiras nos anos de 2005 pra cá: