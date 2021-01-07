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Palmeiras mantém escrita de 16 anos e inicia 2021 com vitória

Desde 2005, Verdão não sabe o que é ser derrotado em seu primeiro jogo do ano...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 08:30
Crédito: Juan Ignacio Roncoroni/AFP/POOL
2021 começou de uma forma diferente para o palmeirense. Com o calendário totalmente modificado por causa da pandemia do novo coronavírus, o torcedor viveu uma semifinal de Libertadores logo no quinto dia do ano, algo inédito neste Século XXI.
- Que baile! Veja os melhores memes do massacre do Palmeiras sobre o River
​O River Plate, forte time de Marcelo Gallardo, foi um diferente desafio para clube em um início de ano, afinal, costumeiramente o Verdão faria, nessa época, seu debute no Paulistão ou jogaria amistosos preparatórios para a temporada, como o duelo diante do Atlético Nacional-COL, pela Florida Cup do ano passado.​Com a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, o Alviverde manteve uma escrita que já dura 16 anos. A última derrota do Palmeiras no primeiro jogo do ano aconteceu na temporada de 2004, quando o Verdão foi derrotado pelo Oeste, por 2 a 1, em amistoso. De lá pra cá, foram 17 jogos, com doze vitórias e cinco empates.
- Confira como está o Palmeiras na tabela do Brasileirão 2020
​Artilheiro da era Abel Ferreira, com sete gols, o atacante Rony abriu o placar do River Plate e entrou para a história deste ano que se inicia, sendo o autor do primeiro gol alviverde em 2021. O segundo compromisso do Palmeiras em 2021 será diante do Sport, neste próximo sábado (9), em Recife, pelo Brasileirão 2020.
​Relembre os primeiros jogos do Palmeiras nos anos de 2005 pra cá:
2005 – Inter de Limeira 3 x 5 Palmeiras – Paulistão2006 – Palmeiras 2 x 1 Ituano – Paulistão2007 – Palmeiras 4 x 2 Paulista – Paulistão2008 – Palmeiras 3 x 1 Sertãozinho – Paulistão2009 – Santo André 0 x 1 Palmeiras – Paulistão2010 – Palmeiras 5 x 1 Mogi Mirim – Paulistão2011 – XV de Piracicaba 2 x 2 Palmeiras – Paulistão2012 – Palmeiras 1 x 0 Ajax-HOL – Amistoso2013 – Palmeiras 0 x 0 Bragantino – Paulistão2014 – Palmeiras 2 x 1 Linense – Paulistão2015 – Palmeiras 3 x 1 Shandong Luneng-CHI – Amistoso2016 – Palmeiras 2 x 0 Libertad-PAR – Copa Antel2017 – Chapecoense 2 x 2 Palmeiras – Amistoso2018 – Palmeiras 3 x 1 Santo André – Paulistão2019 – Red Bull 1 x 1 Palmeiras – Paulistão2020 – Atlético Nacional-COL 0 x 0 Palmeiras – Florida Cup2021 – River Plate 0 x 3 Palmeiras – Copa Libertadores

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