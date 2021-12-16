Palmeiras mantém conversa por Wesley Moraes e conta com ajuda do empresário de Abel Ferreira no negócio

O Palmeiras segue em busca de reforços para o setor ofensivo e intensificou as conversas para contratar Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, da Inglaterra, que está emprestado ao Club Brugge, da Bélgica.

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Nos últimos dias, Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira, entrou em contato com Wesley, os responsáveis pela carreira dele e o clube belga para saber da vontade do atleta, além das condições físicas.

O retorno foi positivo, uma vez que o atacante está totalmente recuperado da lesão nos ligamentos do joelho direito e os belgas entendem que estão de mãos atadas caso o Aston Villa autorize a volta ao Brasil. Os ingleses acreditam que um retorno ao futebol brasileiro é uma boa vitrine para o atleta.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesAlém disso, a questão familiar também é importante. Wesley será pai do primeiro filho nos próximos dias e uma temporada "em casa" é vista como bem-vinda por ele e a esposa.

O Villa acena com um empréstimo de um ano, sem fixar um valor de compra. O modelo ainda foi discutido, porém o Palmeiras pode pagar para ter Wesley, enquanto o clube inglês fica responsável pelos salários. Outra alternativa é a vinda sem custo com as duas partes pagando o vencimento em uma divisão a ser definida.

A diretoria palmeirense sabe que outros clubes nacionais são concorrentes, como o rival São Paulo, e já deixou claro que não fará nenhum tipo de leilão.

Em reformulação, o Palmeiras não deve manter Luiz Adriano e Willian. O camisa 10 busca opções para o encerramento amigável de seu contrato, enquanto o camisa 29 tem conversas avançadas com o Fluminense. Os jovens Newton Williams e Papagaio também já tem seus novos destinos definidos.

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Até o momento, o Alviverde confirmou as chegadas do goleiro Marcelo Lomba, além do colombiano Eduard Atuesta.