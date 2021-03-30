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futebol

Palmeiras mandará jogos do feminino no CT da Barra Funda e Allianz Parque em 2021

Informação foi confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! com assessoria do clube
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Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 18:00
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
As Palestrinas jogarão em São Paulo mais vezes no ano de 2021. Isso se dá pois o campo do Estádio Nelo Bracalente, onde as jogadoras atuavam, não possui a dimensão correta para receber partidas oficiais. Desta forma, o time feminino do Palmeiras deverá mandar jogos no CT da Barra Funda ou no Allianz Parque, dependendo da disponibilidade do clube.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!
Outra possibilidade seria mandar os jogos para Jundiaí, mesmo com a parceria com a Prefeitura de Vinhedo. Em 2020, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia concordado com a realização de partidas diurnas no antigo estádio; as noturnas teriam que ser realizadas em outro local pela falta de iluminação adequada.O Palmeiras jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro A1 no Allianz Parque durante o ano passado, contra Santos, Internacional, Ferroviária e Corinthians. Além destes jogos, a equipe alviverde mandou uma partida, contra o Flamengo/Marinha, no Novelli Júnior, em Itu. O Campeonato Paulista continuou sendo disputado no Nelo Bracalente, em Vinhedo.
O primeiro gol marcado pelo time feminino no Allianz Parque foi de Carla Nunes, artilheira do campeonato passado, com 12 gols. Atualmente, ela integra o time do São Paulo, localizado em Cotia. O Verdão vem realizando um grande investimento no futebol feminino, contratando, para 2021, 12 atletas de grande destaque no último ano e, também, subindo oito meninas que disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-18.

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