Palmeiras mandará jogos do feminino no CT da Barra Funda e Allianz Parque em 2021

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

As Palestrinas jogarão em São Paulo mais vezes no ano de 2021. Isso se dá pois o campo do Estádio Nelo Bracalente, onde as jogadoras atuavam, não possui a dimensão correta para receber partidas oficiais. Desta forma, o time feminino do Palmeiras deverá mandar jogos no CT da Barra Funda ou no Allianz Parque, dependendo da disponibilidade do clube.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!

Outra possibilidade seria mandar os jogos para Jundiaí, mesmo com a parceria com a Prefeitura de Vinhedo. Em 2020, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia concordado com a realização de partidas diurnas no antigo estádio; as noturnas teriam que ser realizadas em outro local pela falta de iluminação adequada.O Palmeiras jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro A1 no Allianz Parque durante o ano passado, contra Santos, Internacional, Ferroviária e Corinthians. Além destes jogos, a equipe alviverde mandou uma partida, contra o Flamengo/Marinha, no Novelli Júnior, em Itu. O Campeonato Paulista continuou sendo disputado no Nelo Bracalente, em Vinhedo.