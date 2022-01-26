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Palmeiras lança nova camisa em homenagem aos 80 anos da Arrancada Heroica

Estreia da nova camisa 1 do Verdão acontecerá no duelo desta quarta-feira, às 21h35, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque. Peças já estão disponíveis para o publico...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 12:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:13

O Palmeiras e a Puma, fornecedora de material esportivo, lançaram nesta quarta-feira o novo uniforme numero 1 para a temporada 2022 do clube. Com a campanha “Quando Surge o Palmeiras”, a nova camisa comemora a histórica conquista do Campeonato Paulista de 1942, há exatos 80 anos, que ficou conhecida como “Arrancada Heroica” e é parte fundamental da construção da Sociedade Esportiva Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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A estreia da nova camisa 1 acontecerá no duelo desta quarta, às 21h35, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Estadual – o uniforme também será utilizado nos jogos no Mundial de Clubes.
- Essa nova camisa retrata a nossa história de glórias e é com ela que nós vamos buscar o bicampeonato mundial - celebrou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.A campanha relembra um dos momentos mais simbólicos do time, que marcou o fim da era Palestra Italia e o início de sua história como Sociedade Esportiva Palmeiras. O filme de lançamento recria, com o apoio do manifesto, as emoções, sensações e reações que os torcedores sentem e compartilham ao ver o Palmeiras surgindo em campo.
O vídeo traça um paralelo com o primeiro momento em que o Alviverde surgiu em campo como Sociedade Esportiva Palmeiras durante jogo decisivo que levou à conquista do Campeonato Paulista em 1942.
O uniforme número 1 apresenta estampa sublimada em degradê de diversas folhas de palmeiras em sua região frontal. Essas folhas representam não só o renascimento do clube como também é um símbolo da vitória e da vida eterna.
Além disso, a gola branca em V e punhos brancos seguem o mesmo desenho do primeiro uniforme utilizado como Palmeiras. A camisa possui modelagem regular fit, e escudo do Palmeiras e logo da Puma bordados. Apresenta ainda a tecnologia dryCELL da fornecedora para máxima absorção de umidade e tecido Ketten com construção em Mesh, que garante maior respirabilidade.
- Desde o início da parceria entre a Puma e o Palmeiras, procuramos valorizar tanto a história recente como também o passado do clube. Passamos por homenagens aos torcedores e seus sentimentos, as origens italianas que levaram à construção de um clube plural e também homenagens às conquistas recentes que celebramos juntos. Agora vamos relembrar e comemorar um dos momentos que construíram a história do clube que conhecemos hoje - disse Fabio Kadow, diretor de marketing da PUMA.
- Estamos felizes em contar mais um capítulo da história palmeirense através dos uniformes que criamos. Vamos em busca de construir novas histórias para contarmos no futuro - finalizou o executivo.
A camisa 1 estará disponível a partir desta quarta-feira na PalmeirasStore.com e no puma.com, além de lojas físicas da Puma e do clube, por R$ 299,90 (P ao 3GG adulto), R$279,90 (PP ao GG na versão feminina), R$279,90 (8 ao 16 infantil) e R$ 299,90 (mini kit). Os produtos originais Puma possuem selo holográfico com o distintivo do clube na etiqueta, garantindo a qualidade e originalidade do produto.
Crédito: Palmeiraslançounovacamisaparaatemporada2022;estreiaseránestaquarta(Foto:Divulgação/Puma/Palmeiras

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